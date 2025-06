«È la scelta migliore»: Buffon rompe gli indugi e «annuncia» Gattuso nuovo ct della Nazionale. L’ufficialità nei prossimi giorni

Il capo delegazione degli Azzurri, in Slovacchia al seguito dell'Under 21, rivela come ormai sia tutto fatto per il nuovo commissario tecnico

«Aspettiamo… Stiamo lavorando, abbiamo lavorato e attendiamo gli ultimi dettagli. Con il presidente e tutta la federazione abbiamo avuto giorni abbastanza densi e pieni di momenti di ogni tipo. Credo che alla fine abbiamo fatto la scelta migliore». Gigi Buffon rompe gli indugi e indirettamente, rispondendo a una domanda, «annuncia» Rino Gattuso nuovo commissario tecnico della nazionale, sciogliendo le riserve sull’ex campione del mondo e compagno di squadra, e lasciando intendere che l’ufficialità potrebbe arrivare nei prossimi giorni. Nel giro di una settimana il destino della Nazionale italiana, infatti, è stato totalmente stravolto. Dopo la sconfitta ad Oslo per 3-0, domenica è arrivata la risoluzione con Luciano Spalletti, a cui è seguito lunedì il secco no di Claudio Ranieri. E ora forse la decisione converge sul nome di Gattuso, chiamato a salvare l’Italia calcistica dal vero e proprio dramma sportivo che sarebbe una terza mancata qualificazione al mondiale.

Le parole di Buffon

«Si riparte da dove si è sempre ripartiti dopo momenti un po’ bui. Cercando di pungolare noi stessi sul nostro ruolo e su quello che dovremo esercitare sui ragazzi e sugli allenatori. Quello che realmente interessa è evitare di fare figure non da Italia. Vincere è diventato ormai difficile con chiunque, ma tra perdere e perdere in una certa maniera c’è differenza. Si può intervenire con alcuni accorgimenti», aggiunge l’ex portiere della Nazionale, che si trova in Slovacchia, dove sta seguendo il cammino degli Azzurrini di Carmine Nunziata agli Europei Under 21. «La sofferenza, se vinci, spesso si trasforma in fiducia ed entusiasmo», spiega Buffon. Prima della partita ai ragazzi dell’under 21 «avevo chiesto di dimostrare che si gioca con senso di appartenenza e attaccamento alla maglia. Alcune volte sembra che ci siano alcune squadre messe lì con 11 giocatori che pensano al proprio orticello».