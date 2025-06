Claudio Ranieri rifiuta la panchina della Nazionale. Ora gli azzurri sono nei guai

La Federazione alla ricerca di un'alternativa. L'altro nome è Pioli

Claudio Ranieri non sarà il ct della nazionale italiana di calcio. Dopo ore di riflessioni l’ex allenatore della Roma che ora diventerà senior advisor della società ha rifiutato la possibilità di allenare gli azzurri. Ranieri dunque sarà impegnato solo con il club giallorosso nella prossima stagione. L’Italia è ufficialmente senza allenatore dopo l’esonero di Luciano Spalletti. L’altro nome che si faceva in questi giorni è quello di Stefano Pioli, ex Lazio, Fiorentina e Milan.