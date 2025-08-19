Ultime notizie Donald TrumpGazaJannik SinnerTurismoVladimir Putin
Zelensky: "No a nuove elezioni durante la guerra". Trump scherza: "Vale anche qui da noi?" – Il video

19 Agosto 2025 - 18:45 Redazione
(Agenzia Vista) Usa, 19 agosto 2025 "Devono essere organizzate in circostanze sicure, perché durante la guerra non si possono tenere elezioni. Servirebbe una tregua, che dovrebbe valere in terra, mare e cielo, affinché le elezioni siano democratiche e legali”. Così Zelensky rispondendo a un cronista alla Casa Bianca sulla possibilità di nuove elezioni in Ucraina. Il Presidente Usa Trump gli risponde scherzando: "Quindi mi stai dicendo che durante la guerra non si possono avere elezioni? Allora lasciami dire: tra tre anni e mezzo, cioè se capita che siamo in guerra con qualcuno, niente più elezioni?", riferendosi alle Presidenziali Usa del 2028. "Ti piace questa idea?", replica ridendo Zelensky. White House Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

