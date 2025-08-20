Ultime notizie Donald TrumpGazaJannik SinnerTurismoVladimir Putin
POLITICABancheFinanzaGoverno Meloni

La corsa verso la Consob del sottosegretario Federico Freni, Savona forse via prima della scadenza

20 Agosto 2025 - 14:47 Federico D’Ambrosio
embed
federico freni consob
federico freni consob
Il mandato dell'attuale presidente Paolo Savona, nominato durante il Conte I, scade a febbraio

Federico Freni, sottosegretario all’Economia in quota Lega benvoluto dal ministro Giancarlo Giorgetti, potrebbe diventare il nuovo presidente di Consob, l’autorità di vigilanza sul sistema finanziario italiano. La notizia, non smentita, è oggi sulla prima pagina del Foglio, a firma di Simone Canettieri.

La freddezza con Paolo Savona

L’attuale presidente Paolo Savona, nominato all’epoca del Conte I e quindi quando governavano assieme M5s e Lega, non è mai stato troppo gradito al Quirinale (Sergio Mattarella disse no alla sua nomina come ministro dell’Economia nei primi giorni di quel governo) e sembra non ci fosse vero feeling neppure con l’attuale vertice di Palazzo Chigi. C’è persino l’ipotesi di sostituirlo prima del tempo anche se la scadenza naturale del lungo mandato settennale è a febbraio e prima c’è la manovra di Bilancio. Difficile che Freni possa lasciare prima il suo attuale incarico, ammesso che, come sembra, prevalga su una rosa di contendenti che vede, tra gli altri, il consigliere economico di Chigi, Renato Loiero e alcuni commissari interni a Consob tra cui Gabriella Alemanno, sorella di Gianni.

Articoli di POLITICA più letti
1.

Regionali in Campania, il centrodestra e la tentazione Mara Carfagna: perché potrebbe essere lei la candidata e chi frena la sua corsa

2.

Vertice a Washington, il fuori onda di Meloni a Trump: «Io non voglio mai parlare con la stampa italiana»- Il video

3.

Nitag, scoppia il caso sull’azzeramento della commissione vaccini. Salvini contro Schillaci: «Al ministero qualcosa non va»

4.

Renzi: «Putin è uno straordinario negoziatore. Per come lo conosco io il suo obiettivo è una nuova Yalta»

5.

Il ministro Matteo Piantedosi sull’utilizzo del taser: «Strumento imprescindibile, le polemiche vanno respinte»

leggi anche
ECONOMIA & LAVORO

Mediobanca, l’allarme di Boeri e Padula (su Eco): «Casse previdenziali allo sbaraglio con l’ok del governo, così i capitali fuggono dall’Italia»

Di Diego Messini
ECONOMIA & LAVORO

Braccio di ferro tra Roma e Bruxelles sull’affaire UniCredit-Banco Bpm: l’Italia rispedisce al mittente le critiche sul golden power

Di Cecilia Dardana
banca camera dei deputati conto corrente interessi
POLITICA

Conto corrente per tutti: la Camera approva all’unanimità la legge che obbliga le banche ad aprirlo a chi ne fa richiesta

Di Sofia Spagnoli