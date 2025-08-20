Regionali in Puglia, Vendola mantiene la candidatura. L’incontro con Decaro e Emiliano e i punti da sciogliere

L'ex governatore sarà capolista per Avs. Anche Emiliano vuole candidarsi ma Decaro non vuole nessuno dei due. Ieri si sono visti

Il tempo c’è perché si voterà attorno a metà novembre, ma i nodi tra il candidato in pectore per la Regione Puglia Antonio Decaro e i suoi predecessori, Nichi Vendola e Michele Emiliano, non sono ancora sciolti, sebbene ieri lo stesso Decaro abbia incontrato il presidente uscente, Emilano, e il responsabile organizzazione del Pd, Igor Taruffi. Mantenendo la sua posizione per la quale i suoi predecessori non dovrebbero candidarsi o lui non scenderà in campo. Vendola, che ha già lanciato il suo nome come capolista per Avs, gli risponde oggi sul Corriere della Sera: «Io vengo chiamato in causa solo per ragioni di fiction. La contesa, trasparente nelle sue ragioni politiche, è tutta dentro il Pd – dice – Perché riguarda, dal punto di vista di Decaro, il diritto a esercitare una reale discontinuità rispetto al modello di governo di Emiliano».

Il tema preferenze

Insomma, il suo nome, dice Vendola, è stato tirato in ballo solo per non dire che il problema riguarda esclusivamente l’uscente Emiliano e il suo annuncio di volersi candidare facendo così, tra l’altro, la conta delle preferenze: «In ogni caso nessuno può arrogarsi il diritto di rottamare a casa degli altri. Sarebbe salutare chiudere quanto prima questa diatriba intestina e dedicarci a discutere del futuro dei pugliesi. A Decaro auguro un pizzico in più di sincerità e di coraggio politico…».

L’incontro con Taruffi

Ieri si è svolto il vertice di centrosinistra con la presenza dei contendenti e quindi, Decaro, Emiliano e Vendola. Una riunione che è servita soprattutto all’inviato di Schlein per dire agli altri di venirsi incontro. Antonio Decaro per la verità una proposta alternativa l’ha anche messa in campo: a Emiliano offrirebbe un assessorato di peso se ritirasse la candidatura. Niente da fare, però, il governatore uscente dice di aver già lanciato la sua campagna elettorale e in ogni caso probabilmente vuole pesarsi e pesare nella coalizione: «Stiamo addolcendo le posizioni, ma restano ancora

molto distanti», ha detto all’uscita.

Foto in evidenza: Michele Emiliano e Nichi Vendola in una foto di archivio quando Emiliano era sindaco di Bari e Vendola governatore della Puglia | Ansa



