Casamicciola, 8 anni fa il devastante sisma. Il salvataggio dei 3 fratellini Ciro, Mattias, Pasquale – Il video

(Agenzia Vista) Ischia, 21 agosto 2025 Il ricordo dei Vigili del fuoco del devastante sisma di Casamicciola 8 anni con le immagini del salvataggio dei tre fratellini Ciro, Mattias e Pasquale: "Grida di gioia e adrenalina a mille anche dopo 24 ore passate ininterrottamente a scavare tra le macerie di una casa crollata: il salvataggio dei 3 fratellini Ciro, Mattias e Pasquale è uno dei momenti indelebili nella memoria di ogni vigile del fuoco. Di chi c’era 8 anni fa a Ischia, ma anche di chi non c’era". Vigili del fuoco Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev