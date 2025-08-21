Incendi in Spagna, Sanchez: Aree colpite da roghi dichiarate zone di emergenza – Il video

(Agenzia Vista) Spagna, 21 agosto 2025 "Martedì 26 dichiarerò stato d’emergenza per le aree colpite, misura che prevede fondi per la ricostruzione. Da inizio anno, gli incendi hanno causato 4 vittime e distrutto oltre 382.000 ettari. Molti roghi sono di origine dolosa: 23 persone sono state arrestate e 89 sono sotto indagine.Il governo spagnolo è stato presente fin dall'inizio e continuerà a esserci per ricostruire i territori colpiti". Lo ha detto il premier spagnolo Pedro Sanchez. X Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev