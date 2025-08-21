Ultime notizie Donald TrumpGazaJannik SinnerTurismoVladimir Putin
POLITICAPunti di VistaVideo

Incendi in Spagna, Sanchez: Aree colpite da roghi dichiarate zone di emergenza – Il video

21 Agosto 2025 - 18:45 Redazione
embed

(Agenzia Vista) Spagna, 21 agosto 2025 "Martedì 26 dichiarerò stato d’emergenza per le aree colpite, misura che prevede fondi per la ricostruzione. Da inizio anno, gli incendi hanno causato 4 vittime e distrutto oltre 382.000 ettari. Molti roghi sono di origine dolosa: 23 persone sono state arrestate e 89 sono sotto indagine.Il governo spagnolo è stato presente fin dall'inizio e continuerà a esserci per ricostruire i territori colpiti". Lo ha detto il premier spagnolo Pedro Sanchez. X Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Articoli di POLITICA più letti
1.

Regionali in Campania, il centrodestra e la tentazione Mara Carfagna: perché potrebbe essere lei la candidata e chi frena la sua corsa

2.

Nitag, scoppia il caso sull’azzeramento della commissione vaccini. Salvini contro Schillaci: «Al ministero qualcosa non va»

3.

Vertice a Washington, il fuori onda di Meloni a Trump: «Io non voglio mai parlare con la stampa italiana»- Il video

4.

Regionali in Puglia, Vendola mantiene la candidatura. L’incontro con Decaro e Emiliano e i punti da sciogliere

5.

Nitag, parla Serravalle la cui nomina finì nella bufera: «Non sono No-Vax, ma l’obbligo vaccinale va rivisto»