Ultime notizie Donald TrumpGazaJannik SinnerTurismoVladimir Putin
ATTUALITÀAostaGiovaniValle d'Aosta

Aosta, 16enne scompare dalla festa nel paese di Gignod. La madre: «Ha avuto un battibecco con un ragazzo e poi si è allontanata»

23 Agosto 2025 - 17:43 Stefania Carboni
embed
sedicenne scomparsa gignod
sedicenne scomparsa gignod
Alta 1 metro e 65 centimetri. I suoi occhi sono castani, come i capelli che porta lunghi all'altezza delle spalle e con mèches biondo scuro

Una ragazza di 16 anni, residente ad Aosta, risulta scomparsa da ieri sera. I genitori hanno sporto denuncia ai carabinieri, facendo scattare così la macchina ricerche. La giovane è stata vista per l’ultima volta a Gignod, località non lontana dal capoluogo regionale, durante una festa di paese, da cui si è allontanata nelle prime ore di oggi. In rete sono diversi gli appelli per il ritrovamento della ragazza.

«C’è stato un battibecco con un ragazzo»

«C’è stata questa lite, un battibecco con un ragazzo che non è il suo compagno, e poi si è arrabbiata anche con un’amica, quindi si è allontanata». Queste le parole, all’Ansa della sedicenne valdostana che risulta scomparsa dalla notte scorsa. «L’ultimo contatto, con una sua amica – precisa – è di questa mattina, attorno alle 5.30, alla stessa ora ha mandato un messaggio anche al suo ragazzo, ma il contenuto non era nulla di preoccupante». La lite, secondo quanto dichiarato dalla madre, è avvenuta in un bar che si trova nelle vicinanze della festa del paese. Dopo il diverbio la giovane «si è allontanata da sola, imboccando la strada statale che scende verso Aosta. Da quel momento ha il telefono spento, non ha documenti, soldi, o bancomat. Nulla». «L’abbiamo cercata con mio marito, l’amica, tutti quanti. Poi intorno alle 11.30 sono andata dai carabinieri a sporgere denuncia di scomparsa», spiega la madre. La sedicenne frequenta le scuole superiori e in questa stagione estiva lavora in una pasticceria della zona, dove oggi non si è però presentata. Alta 1 metro e 65 centimetri. I suoi occhi sono castani, come i capelli che porta lunghi all’altezza delle spalle e con mèches biondo scuro. Al momento dell’allontanamento indossava pantaloncini neri con due strisce bianche sui lati, top bianco e felpa rosa, stivali verdi.

Articoli di ATTUALITÀ più letti
1.

Bimbo di un anno e mezzo cade dall’auto in corsa: «È stato il fratellino». La reazione della madre che guidava e la corsa in ospedale

2.

«Diceva che era solo un gioco», le donne si riconoscono nelle foto sul gruppo “Mia Moglie”. Dopo la chiusura, ne spuntano altri su Telegram

3.

«Cercasi camerieri, purché non sardi», bufera sull’annuncio del bar di Porto Torres. Il titolare: «Sono viziati, usano soldi solo per alcol e droga»

4.

«Sono solo un voyeur, guardo i bei fondoschiena», il racconto e i tentativi di minimizzare di un iscritto al gruppo “Mia Moglie”: «Che male c’è?»

5.

Hallissey e i blitz in spiaggia che fanno tremare i balneari: «A Mondello me la sono vista brutta». Nel mirino anche i tassisti

leggi anche
tac roma molestie
ATTUALITÀ

Roma, giovane denuncia molestia al Policlinico Umberto I durante una Tac: «Se vuoi toglierti il reggiseno, fai contenti tutti» – Il video

Di Ugo Milano
Christian Persico tina sgarbini
ATTUALITÀ

Femminicidio nel Salernitano, Christian Persico strangola e uccide Tina Sgarbini dopo una lite in casa. L’uomo, in fuga, è ricercato

Di Ugo Milano
bossetti ai
TECNOLOGIA

Su Instagram spuntano i chatbot dei killer: da Bossetti che si proclama innocente a Turetta che da consigli sulla violenza di genere

Di Giammarco Pio Isoldi