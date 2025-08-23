Aosta, 16enne scompare dalla festa nel paese di Gignod. La madre: «Ha avuto un battibecco con un ragazzo e poi si è allontanata»

Alta 1 metro e 65 centimetri. I suoi occhi sono castani, come i capelli che porta lunghi all'altezza delle spalle e con mèches biondo scuro

Una ragazza di 16 anni, residente ad Aosta, risulta scomparsa da ieri sera. I genitori hanno sporto denuncia ai carabinieri, facendo scattare così la macchina ricerche. La giovane è stata vista per l’ultima volta a Gignod, località non lontana dal capoluogo regionale, durante una festa di paese, da cui si è allontanata nelle prime ore di oggi. In rete sono diversi gli appelli per il ritrovamento della ragazza.

«C’è stato un battibecco con un ragazzo»

«C’è stata questa lite, un battibecco con un ragazzo che non è il suo compagno, e poi si è arrabbiata anche con un’amica, quindi si è allontanata». Queste le parole, all’Ansa della sedicenne valdostana che risulta scomparsa dalla notte scorsa. «L’ultimo contatto, con una sua amica – precisa – è di questa mattina, attorno alle 5.30, alla stessa ora ha mandato un messaggio anche al suo ragazzo, ma il contenuto non era nulla di preoccupante». La lite, secondo quanto dichiarato dalla madre, è avvenuta in un bar che si trova nelle vicinanze della festa del paese. Dopo il diverbio la giovane «si è allontanata da sola, imboccando la strada statale che scende verso Aosta. Da quel momento ha il telefono spento, non ha documenti, soldi, o bancomat. Nulla». «L’abbiamo cercata con mio marito, l’amica, tutti quanti. Poi intorno alle 11.30 sono andata dai carabinieri a sporgere denuncia di scomparsa», spiega la madre. La sedicenne frequenta le scuole superiori e in questa stagione estiva lavora in una pasticceria della zona, dove oggi non si è però presentata. Alta 1 metro e 65 centimetri. I suoi occhi sono castani, come i capelli che porta lunghi all’altezza delle spalle e con mèches biondo scuro. Al momento dell’allontanamento indossava pantaloncini neri con due strisce bianche sui lati, top bianco e felpa rosa, stivali verdi.