Lui voleva portarla a mangiare il sushi, ma quando vede i carabinieri lei si copre la faccia. La scoperta al posto di blocco: «La signora è evasa»

La donna aveva provato a non farsi riconoscere dai militari. E aveva provato a inventare una scusa per spiegare perché era uscita di casa. Ma i carabinieri l'hanno riconosciuta: aveva dato appuntamento per una cena, ma doveva starsene ai domiciliari

Doveva essere una romantica cena a base di sushi, ma è finito con un’altra denuncia dei carabinieri. Una donna ai domiciliari è stata fermata Qualiano (Napoli) mentre si dirigeva al ristorante in compagnia di uomo mentre viaggiava sulla Circumvallazione Esterna. La 46enne aveva in programma una cena di sushi con il suo accompagnatore, ignaro di tutto. Dopo aver notato i lampeggianti lungo la strada che i due stavano percorrendo in auto, la donna si è messa la mano davanti al viso, sperando di non farsi riconoscere. Quel gesto ha insospettito i militari, che guardando meglio hanno riconosciuto la donna seduta al posto del passeggero.

Il posto di blocco e la scoperta

Al posto di blocco, i carabinieri hanno chiesto alla coppia dove stessero andando. L’uomo ha spiegato i piani della serata, che prevedevano una cena in un ristorante di sushi di Giugliano. La donna al suo fianco a quel punto gli ha stretto il braccio e ha provato a fermarlo, per poi dire ai carabinieri che stavano andando a recueprare il figlio a Castel Volturno. Ma ormai l’identità della donna era già svelata: i carabinieri hanno dovuto spiegare all’uomo alla guida con chi si trovava. Lui si è detto sorpreso e inconsapevole di aver avuto un appuntamento con una donna ai domiciliari. Serata rovinata e finita senza cena, lui per la sua strada, lei a casa di nuovi agli arresti.