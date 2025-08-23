Ultime notizie Donald TrumpGazaJannik SinnerTurismoVladimir Putin
Piantedosi: Parole di Salvini su Macron? "E' un leader politico, normale che usi termini forti" – Il video

23 Agosto 2025 - 21:45 Redazione
(Agenzia Vista) Rimini, 23 agosto 2025 "Al di là della diplomazia e delle relazioni ufficiali, la politica, anche in Francia, si esercita sempre con espressioni forti. Salvini è un leader politico ed è normale che talvolta utilizzi termini forti" così il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, a margine della sua partecipazione al Meeting di Rimini. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

