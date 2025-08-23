Serie A: si riparte con Napoli, Milan e Roma in campo nella prima giornata. Chi gioca e dove vederle

La Serie A 2025/26 riparte: Genoa-Lecce e Sassuolo-Napoli alle 18:30, mentre alle 20:45 tocca a Milan-Cremonese e Roma-Bologna. Debutto per Gasperini, ritorno per Allegri e occhi puntati sul big match dell’Olimpico.

Dopo tre mesi in cui a farla da padroni sono stati uno scialbo Mondiale per Club e le infinite telenovele del calciomercato torna finalmente il calcio giocato. La Serie A riaccende i motori con quattro partite, che vedranno protagoniste, tra le altre, Napoli, Milan e Roma, tutte alla ricerca dei primi punti stagionali. La prima giornata di campionato sarà anche l’esordio stagionale sulla panchina del Milan per Massimiliano Allegri, costretto a dirigere i suoi dalla tribuna durante la partita di Coppa Italia contro il Bari.

Napoli in campo a Reggio Emilia

A rigor di calendario, il primo match in programma è quello che vede il Genoa ospitare il Lecce a Marassi alle 18:30. Per i liguri è la terza stagione consecutiva in Serie A, e dopo due salvezze tranquille, le ambizioni per la squadra di Vieira si alzano. Discorso diverso per i salentini, che l’anno scorso hanno strappato all’ultima giornata la permanenza nella massima serie e che per questa stagione dovranno fare a meno del bomber Nikola Krstović, passato pochi giorni fa all’Atalanta. Sempre alle 18.30 scenderanno in campo anche Sassuolo e Napoli. Il primo test della squadra di Antonio Conte arriva a Reggio Emilia contro una neopromossa, che però nella scorsa stagione ha dominato il campionato di Serie B. Il mercato dei partenopei è stato certamente uno dei migliori tra le italiane, soprattutto grazie all’arrivo del fuoriclasse belga Kevin De Bruyne. L’infortunio di Lukaku potrebbe però incrinare gli equilibri perfetti della squadra campione d’Italia.

Roma e Milan alle 20:45

Il secondo slot di partite di questa prima giornata vedrà impegnato il Milan in un inusuale derby lombardo contro la Cremonese alle 20:45. La squadra di Massimiliano Allegri arriva da una delle peggiori stagioni dell’era recente, anche se un trofeo in bacheca è stato comunque messo. In una stagione in cui i rossoneri potranno pensare solo al campionato è lecito attendersi una ripresa. La Cremonese di Davide Nicola è arrivata all’ultimo soffio in Serie A grazie alla vittoria del Play-Off contro lo Spezia. I precedenti non sono dalla parte dei grigio rossi: nelle ultime 8 partite a San Siro hanno strappato solamente un pareggio. Chiude il tabellone della prima giornata di Serie A la Roma di Giampiero Gasperini, impegnata in casa contro il Bologna. Quella delle 20:45 è la partita più interessante della giornata, con le due squadre che arrivano da due estati opposte: rivoluzione totale per i capitolini, continuità per gli emiliani.

Dove vederle la prima giornata di Serie A

Tutte le partite della prima giornata di Serie A saranno trasmesse in diretta su DAZN, visibili sia con l’abbonamento completo che con il nuovo “Pass Squadra”, pensato per chi vuole seguire soltanto la propria squadra del cuore. L’unica eccezione è Roma-Bologna, che oltre alla piattaforma in streaming sarà disponibile anche in co-esclusiva su Sky e Now Tv.