Ocean Viking salva 47 persone al largo della Libia, le autorità italiane la mandano a Marina di Carrara: «Ci tengono lontani dal Mediterraneo»

Secondo la Ong francese SOS Mediterranee l'assegnazione del porto sarebbe voluta per diluire la loro attività in aiuto dei migranti

Sono 47 le persone che la nave Ocean Viking, della Ong SOS Mediterranee, ha soccorso e tratto in salvo da un gommone. L’imbarcazione di fortuna si trovava alla deriva al largo delle coste libiche. Tra le perone a bordo c’erano anche nove minori non accompagnati, per lo più in fuga dalla guerra in Sudan. La barca, che ha contattato Roma per l’assegnazione di un approdo sicuro, dovrà viaggiare per altri quattro giorni.

L’accusa all’Italia: «Ci assegnano porti lontani per farci perdere tempo»

È la stessa SOS Mediterranee a denunciare l’accaduto: «Le autorità italiane hanno assegnato Marina di Carrara come porto di sbarco», scrivono sui social. «Sono 1.300 km lontano dall’area di salvataggio e tre giorni e mezzo di navigazione in più». Una assegnazione che, secondo la Ong, non è assolutamente casuale: «Ancora una volta, un porto distante ci trascina lontani dal Mediterraneo centrale, dove gli sforzi di soccorso sono disperatamente necessari. Questa pratica costa vite umane, ogni giorno».