Ultime notizie Donald TrumpGazaJannik SinnerTurismoVladimir Putin
ATTUALITÀImmigrazioneLibiaMar MediterraneoOcean VikingONGToscana

Ocean Viking salva 47 persone al largo della Libia, le autorità italiane la mandano a Marina di Carrara: «Ci tengono lontani dal Mediterraneo»

24 Agosto 2025 - 17:20 Ugo Milano
embed
ocean viking libia migranti marina carrara
ocean viking libia migranti marina carrara
Secondo la Ong francese SOS Mediterranee l'assegnazione del porto sarebbe voluta per diluire la loro attività in aiuto dei migranti

Sono 47 le persone che la nave Ocean Viking, della Ong SOS Mediterranee, ha soccorso e tratto in salvo da un gommone. L’imbarcazione di fortuna si trovava alla deriva al largo delle coste libiche. Tra le perone a bordo c’erano anche nove minori non accompagnati, per lo più in fuga dalla guerra in Sudan. La barca, che ha contattato Roma per l’assegnazione di un approdo sicuro, dovrà viaggiare per altri quattro giorni.

L’accusa all’Italia: «Ci assegnano porti lontani per farci perdere tempo»

È la stessa SOS Mediterranee a denunciare l’accaduto: «Le autorità italiane hanno assegnato Marina di Carrara come porto di sbarco», scrivono sui social. «Sono 1.300 km lontano dall’area di salvataggio e tre giorni e mezzo di navigazione in più». Una assegnazione che, secondo la Ong, non è assolutamente casuale: «Ancora una volta, un porto distante ci trascina lontani dal Mediterraneo centrale, dove gli sforzi di soccorso sono disperatamente necessari. Questa pratica costa vite umane, ogni giorno».

Articoli di ATTUALITÀ più letti
1.

«Tradita e umiliata da mio marito, l’ho lasciato… ora lo denuncio». Parlano le vittime del gruppo “Mia Moglie”: «Cosa mi ha detto quando l’ho scoperto»

2.

Lui voleva portarla a mangiare il sushi, ma quando vede i carabinieri lei si copre la faccia. La scoperta al posto di blocco: «La signora è evasa»

3.

Bimbo caduto dall’auto a Viterbo, la polizia non trova i seggiolini. La colpa data al fratellino e i dubbi sulla madre: «Non guidava lei»

4.

Il mistero sul Dna femminile vicino al corpo di Chiara Poggi, le tracce dimenticate nelle prime indagini su Garlasco: i tre reperti senza identità

5.

Garlasco, la procura chiama la super esperta Cattaneo: i test sull’arma e i segni sul corpo di Chiara Poggi. L’avvocato di Sempio: «Così sarà riesumata»

leggi anche
ong meditteranea
ATTUALITÀ

La nave Mediterranea sfida il Viminale e attracca a Trapani: «Disumano fare 1000 km in più fino a Genova»

Di Giammarco Pio Isoldi
Donald Trump nell'Alligator Alcatraz
ESTERI

L’Alligator Alcatraz deve chiudere, l’ordine di una giudice sul carcere voluto da Donald Trump contro i migranti: la vittoria degli ambientalisti

Di Giovanni Ruggiero
alligator alcatraz
ATTUALITÀ

Dall’Alligator Alcatraz a Fiumicino: Samuel Gheorghe torna a casa dopo 10 giorni di detenzione

Di Ugo Milano