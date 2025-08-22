L’Alligator Alcatraz deve chiudere, l’ordine di una giudice sul carcere voluto da Donald Trump contro i migranti: la vittoria degli ambientalisti

Sulla struttura pendeva già un'ordinanza che impediva nuovi lavori di ampliamento. In quel penitenziario improvvisato sono finite circa 1.400 persone, tra cui almeno due italiani. Immigrati spesso senza alcun procedimento penale a carico

Un giudice federale di Miami ha ordinato la chiusura entro 60 giorni del controverso carcere per immigrati soprannominato “Alligator Alcatraz”, situato nel cuore delle Everglades della Florida. La giudice distrettuale Kathleen Williams ha anche stabilito che nessun altro detenuto può essere trasferito nella struttura durante la fase di dismissione. La sentenza si basa su un’ordinanza restrittiva temporanea emessa due settimane fa, che aveva già bloccato ulteriori lavori di costruzione del centro. Williams ha stabilito che la struttura causa danni gravi e irreparabili alle fragili zone umide della Florida.

La vittoria di ambientalisti e nativi americani

La decisione rappresenta una vittoria significativa per una coalizione di gruppi ambientalisti e una tribù di nativi americani che avevano intentato causa contro lo Stato della Florida e il governo federale. Il giudice ha riconosciuto che la «frettolosa costruzione» della prigione, allestita in un aeroporto in disuso a fine giugno, ha danneggiato le delicate zone umide di una riserva nazionale. La struttura ha inoltre messo ulteriormente in pericolo specie protette a livello federale, aggravando una situazione ambientale già critica in una delle aree naturali più importanti degli Stati Uniti. «Questa è una vittoria storica per le Everglades e per innumerevoli americani che credono che questa natura selvaggia in pericolo debba essere protetta, non sfruttata», ha dichiarato Eve Samples, direttrice esecutiva di Friends of the Everglades, uno dei gruppi che ha promosso la causa legale.

epa12296509 A sign warning about dangerous animals at the Everglades National Park near Miami, Florida, USA, 12 August 2025. Located in the southernmost part of Florida, the Everglades wetland is recognized by the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) as one of the most unique ecosystems in the world due to its unparalleled biodiversity. A lawsuit over the potential environmental impact of the construction of ‘Alligator Alcatraz’ has halted further construction on this new migrant detention center. EPA/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH

Altro colpo ai piani anti-immigrazione di Trump

Donald Trump aveva definito il carcere, che di recente ha ospitato fino a 1.400 detenuti tra cui due italiani, una prigione per «alcune delle persone più crudeli del pianeta». Tuttavia, centinaia di coloro che vi sono stati detenuti non hanno precedenti penali né procedimenti penali in corso a loro carico.