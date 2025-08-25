Raid israeliani su Gaza: almeno 14 morti, tra cui tre giornalisti. Cresce la tensione in Libano

Mentre droni colpiscono ospedali e civili nella Striscia, Israele annuncia sostegno a Beirut per il disarmo di Hezbollah. Gli Stati Uniti media tra Tel Aviv e Beirut per la sicurezza regionale

La Striscia di Gaza ha subito una nuova giornata di bombardamenti israeliani. Dall’alba sono almeno quattordici i palestinesi rimasti uccisi nei raid dell’Idf, secondo quanto riportato dall’agenzia palestinese Wafa e da Al Jazeera. In un attacco sull’ospedale di Nasser hanno perso la vita – tra gli altri – tre giornalisti. Intanto, nelle ultime ore, l’ufficio del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha fatto sapere oggi che Israele è pronto a sostenere Beirut nello smantellamento di Hezbollah. L’annuncio arriva dopo che – nella giornata di ieri, domenica 25 agosto – l’esercito israeliano ha rivendicato di aver effettuato attacchi contro obiettivi militari dei ribelli Houthi in Yemen.

Colpito l’ospedale Nasser: uccisi tre giornalisti

Al Jazeera ha riferito che un drone kamikaze israeliano ha colpito oggi il complesso ospedaliero Nasser, a Khan Yunis. L’attacco ha preso di mira i piani alti e il tetto dell’edificio, dove si trovavano alcuni operatori dell’informazione. È rimasto ucciso il cameraman Hossam al-Masri. Mentre il personale medico cercava di raggiungere la zona colpita, un secondo attacco ha provocato nuovi feriti, tra cui due giornalisti. Si tratta del secondo operatore dei media morto in 24 ore: ieri l’agenzia Wafa aveva segnalato l’uccisione di Khaled al-Madhoun, tecnico di Palestine Tv, in un raid nella zona di Zikim, a nord della Striscia.

Tensione sul fronte libanese

Gli sviluppi a Gaza si intrecciano con il clima di crescente tensione in Libano. L’ufficio del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha fatto sapere oggi che Israele è pronto a sostenere Beirut nello smantellamento di Hezbollah. All’inizio del mese di agosto, il governo libanese ha approvato gli obiettivi di un piano statunitense per disarmare il gruppo sciita filo-iraniano.

L’incontro con gli Usa

L’inviato speciale degli Stati Uniti Thomas Barrack è arrivato ieri, domenica 24 agosto, in Israele per una serie di incontri con il premier Netanyahu e altri ministri chiave, tra cui Ron Dermer e Israel Katz, alla presenza anche dell’ambasciatore americano Mike Huckabee. Al centro dei colloqui, appunto, la situazione in Siria e in Libano, con particolare attenzione ai negoziati in corso per la de-escalation nel sud della Siria, mediati da Washington. Dopo una prima tornata di contatti a Parigi a luglio, gli incontri dovrebbero proseguire con l’obiettivo di arrivare a un’intesa sulla sicurezza. Barrack ha inoltre dichiarato che Israele dovrebbe aderire al piano che prevede il disarmo di Hezbollah entro la fine dell’anno, in cambio della sospensione delle operazioni militari israeliane in Libano.

Gli attacchi nelle altre aree della Striscia

Nella zona di al-Karameh, a nord-ovest di Gaza City, un bombardamento ha colpito un’abitazione uccidendo cinque membri di una stessa famiglia e ferendone diversi altri. Altri due civili sono morti nello stesso quartiere nelle prime ore della mattinata. A Deir el-Balah, nel centro della Striscia, un raid ha colpito una squadra impegnata nella distribuzione di aiuti umanitari. Tre persone sono state uccise, mentre altre hanno riportato ferite. A sud, nella zona di al-Mawasi a Khan Yunis, un attacco contro una tenda che ospitava sfollati ha causato la morte di una donna e il ferimento di altre sette persone.