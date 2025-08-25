Niente recupero per Luca Sinigaglia: il suo corpo rimarrà sul Pobeda Peak

Agostino Da Polenza, alpinista e organizzatore di spedizioni: «L'autorizzazione è stata rievocata senza alcuna spiegazione»

Non sarà più recuperato il corpo di Luca Sinigaglia, l’alpinista italiano deceduto sul Pobeda Peak (7.439 metri), nella zona di confine tra Kirghizistan e Cina, mentre cercava di raggiungere un’amica russa rimasta bloccata. Il governo kirghiso ha revocato all’ultimo momento, la notte scorsa, l’autorizzazione alla squadra di soccorritori italiani. «Ho notizie che la missione è annullata – spiega all’Ansa Agostino Da Polenza, alpinista e organizzatore di spedizioni – gli italiani erano pronti al volo e si erano spostati verso il campo base e poi l’autorizzazione è stata rievocata senza alcuna spiegazione». «Le autorità del Kirghizistan – aggiunge l’alpinista – erano molto preoccupate della sicurezza, per cui hanno impiegato due o tre giorni di raccolta di informazioni e di valutazioni. Poi, ieri hanno concesso l’autorizzazione e questa notte l’hanno revocata. Il volo era previsto per stamattina alle 5.28, ora gli italiani sono tornati a Biske e rientreranno in Italia, purtroppo».

«Probabilmente hanno considerata morta anche la russa Natalia Nagovitsyna»

Sinigaglia era intervenuto, perdendo la vita, mentre cercava di aiutare la collega russa Natalia Nagovitsyna, bloccata a circa 7.000 metri di altitudine con una gamba fratturata. Secondo quanto riporta l’Adnkronos Da Polenza era in contatto con i soccorritori italiani Manuel Munari, pilota e rescue team leader; Marco Sottile, pilota in comando; Michele Cucchi, soccorritore d’alta quota, membri del team di soccorso internazionale attivato lo scorso 20 agosto. «L’intervento era uno di recupero e uno di soccorso, le autorità locali, che finora non hanno dato alcuna spiegazione ufficiale, hanno probabilmente considerata morta l’alpinista russa ritenendo quindi non più necessaria l’evacuazione», ha spiegato all’agenzia Da Polenza.