15enne colpito da un fulmine in Abruzzo, è gravissimo in rianimazione

La tragedia dopo l'esplosione di un temporale nella zona di Coppo a Crognaleto (Teramo). L'allerta data dal padre

Un ragazzo di 15 anni è stato colpito da un fulmine nel pomeriggio di oggi, domenica 17 agosto, quando un violento temporale ha colpito la zona di Coppo a Crognaleto (Teramo), in Abruzzo. Il ragazzo si trovava in compagnia del padre che ha subito allertato il 118. Soccorso, il 15enne è stato trasportato in codice rosso all’ospedale San Salvatore dell’Aquila con l’elicottero. Il giovane si trova ora in rianimazione. Le sue condizioni sono gravissime e la prognosi resta riservata.

Il fulmine che ha colpito il 15enne si è abbattuto non lontano dalla zona di Monte di Mezzo, nei pressi del Lago di Campotosto. Le operazioni di soccorso, condotte dal tecnico del Soccorso alpino e speleologico Abruzzo a bordo dell’elisoccorso dell’Aquila, sono state rese particolarmente difficili dalle avverse condizioni atmosferiche: una violenta grandinata in atto. Il 15enne è stato prima stabilizzato sul posto e poi trasferito all’ospedale del capoluogo. Sempre nella giornata di oggi il Soccorso alpino è intervenuto in soccorso di una donna ferita a una gamba a Campo Felice e di due alpinisti bloccati sul Gran Sasso per il maltempo