Roma, 60enne aggredita e violentata al parco Tor Tre Teste: rapinata del cellulare mentre portava a passeggio il cane

La vittima è stata soccorsa dal 118 e trasferita al Policlinico Casilino per il protocollo rosa. Indagini dei carabinieri in corso, al vaglio le telecamere della zona per individuare l’aggressore

Una donna di 60 anni è stata aggredita ieri mattina, domenica 24 agosto, all’alba, al parco Tor Tre Teste, nella parte est di Roma, mentre portava a passeggio il proprio cane. Secondo la ricostruzione dei carabinieri, un uomo di colore l’avrebbe avvicinata, rapinandola del cellulare e violentandola. Dopo l’aggressione, ancora sotto choc, la vittima si è premurata di mettere in sicurezza il cane affidandolo a una vicina di casa, prima di chiamare i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno trasportato la donna al Policlinico Casilino, dove è stata sottoposta al protocollo rosa dedicato alle vittime di violenza sessuale.

Le indagini: si cercano le vie di fuga dell’aggressore

Le indagini sono affidate ai carabinieri della compagnia Casilina e al nucleo investigativo di Roma. Gli inquirenti stanno passando al setaccio le telecamere presenti nell’area per ricostruire la dinamica dell’aggressione e individuare possibili vie di fuga dell’aggressore. Sul luogo si è recato anche il figlio della vittima, presente durante i primi accertamenti. Al momento, le autorità stanno valutando tutte le piste investigative. La comunità locale è sotto shock per l’accaduto, mentre le forze dell’ordine stanno intensificando i controlli nella zona.