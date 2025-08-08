Sequestra due ragazzine di 15 e 16 anni, le minaccia con un cacciavite e le violenta: arrestato 40enne nel Milanese

È accaduto a Sesto San Giovanni. L’uomo le avrebbe seguite in ascensore e, una volta all’interno dell’appartamento di una di loro, le avrebbe obbligate a subire atti sessuali

Le avrebbe minacciate con un cacciavite, poi le avrebbe sequestrate e violentate più volte. È successo a Sesto San Giovanni, nella periferia a nord est di Milano, dove un uomo di 40 anni è stato arrestato dai carabinieri con l’accusa di violenza sessuale, sequestro di persona e rapina. La violenza sarebbe avvenuta ieri, giovedì 7 agosto, all’interno della palazzina dove vivono le due vittime, di 15 e 16 anni. L’uomo le avrebbe raggiunte in ascensore e dopo averle bloccate all’interno dell’appartamento di una delle due, le avrebbe obbligate a subire atti sessuali.

Le prime ricostruzioni

Secondo le prime ricostruzioni dei carabinieri di Sesto San Giovanni, le due giovani sarebbero state obbligate dall’uomo ad assumere alcolici. Dopo ripetute violenze, il soggetto è fuggito, probabilmente temendo il ritorno dei genitori delle vittime, impossessandosi dei cellulari delle due e di alcuni oggetti di valore presenti in casa. Le ricerche dei carabinieri sono partite subito e l’uomo è stato identificato mentre vagava per strada. Dopo essere stato perquisito è stato condotto in carcere. Aveva con sé il cacciavite utilizzato nell’atto di violenza e i cellulari delle due ragazze.