Prova ad aprire il portellone in volo, i passeggeri le saltano addosso. Parte l’allarme dell’equipaggio Ryanair: atterraggio di emergenza a Manchester

Un volo Ryanair diretto da Manchester ad Agadir in Marocco ha dovuto effettuare un atterraggio di emergenza all’aeroporto di Manchester questa mattina 25 agosto. Tutta colpa di una passeggera, che ha tentato di aprire il portellone di emergenza durante il volo, scatenando il panico a bordo e rischiando di creare una situazione di concreto pericolo. Secondo la testimonianza raccolta dal Manchester Evening News, la donna è riuscita a rimuovere la copertura di plastica della porta d’emergenza. Fortunatamente, alcuni passeggeri seduti nelle vicinanze sono intervenuti tempestivamente, bloccandola prima che potesse completare l’apertura del portellone. L’equipaggio, immediatamente informato dell’accaduto, ha riferito tutto al capitano che ha preso la decisione di dirottare l’aereo verso l’aeroporto più vicino per motivi di sicurezza.

La donna scortata a terra e interrogata

Una volta atterrato a Manchester, le autorità aeroportuali sono intervenute subito dopo l’atterraggio. La donna è stata scortata fuori dal velivolo e presa in carico per i necessari accertamenti sulla sua condizione e sulle motivazioni del gesto. Prima della ripartenza, un team di ingegneri specializzati è salito a bordo per verificare eventuali danni strutturali causati dall’incidente. I tecnici hanno sostituito la copertura di plastica danneggiata e completato tutti i controlli di sicurezza necessari.

I tempi dell’emergenza e la ripresa del viaggio

Secondo i dati di Flight Radar 24 e Flight Aware, l’atterraggio di emergenza è avvenuto alle 10:09, mentre il volo ha potuto riprendere il suo tragitto verso Agadir alle 11:22. Il ritardo complessivo si è attestato su circa un’ora e un quarto rispetto alla tabella di marcia originale, un tempo relativamente contenuto considerando la gravità della situazione.