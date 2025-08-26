Ultime notizie Donald TrumpGazaJannik SinnerTurismoVladimir Putin
Roma Ostiense, uomo investito da un treno: circolazione sospesa per alcune tratte

26 Agosto 2025 - 09:45 Alessandro D’Amato
stazione ostiense
stazione ostiense
Ritardi fino a 120 minuti, cancellazioni e variazioni

Una persona non ancora identificata è stata trovata morta sui binari della stazione Ostiense a Roma. Secondo le prime informazioni sarebbe stata investita e uccisa da un treno della linea Roma-Viterbo alle 8.15 di oggi 26 agosto. Sul posto gli agenti della Polfer e della Polizia scientifica impegnati nelle indagini. Rete Ferroviaria Italiana fa sapere che i treni delle tratte Roma–Fiumicino, Roma–Viterbo e Roma–Pisa potranno subire ritardi fino a 120 minuti, cancellazioni o variazioni.

