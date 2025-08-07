Ultime notizie Benjamin NetanyahuDaziDonald TrumpGaza
ESTERIIncidentiIncidenti ferroviariPoloniaVideo

Le manovre disperate e lo schianto, in Polonia un treno travolge un furgone intrappolato sui binari: miracolato il conducente ne esce illeso – Il video

07 Agosto 2025 - 16:04 Ugo Milano
embed
Le immagini riprese dalle telecamere di sicurezza mostrano gli ultimi istanti prima dello schianto

Un incidente spaventoso e spettacolare quello che si è verificato presso un passaggio a livello nella cittadina polacca di Wola Filipowska, dove un treno ha investito in pieno un furgone con l’autista ancora a bordo. Le immagini, riprese da una telecamera a circuito chiuso e diffuse dalla polizia della Malopolska, mostrano gli attimi di tensione che precedono lo schianto.

Le manovre disperate del conducente

Nel video si vede il veicolo tentare di attraversare i binari proprio mentre la prima delle due barriere inizia ad abbassarsi. Il conducente, accortosi del pericolo, prova disperatamente a fare retromarcia, ma resta intrappolato tra le due sbarre abbassate. A nulla sono valsi i tentativi di disporre perpendicolarmente ai binari il mezzo. Pochi istanti dopo, il treno sopraggiunge a tutta velocità e centra il furgone in pieno, distruggendolo completamente. Nonostante l’impatto violentissimo, l’uomo al volante è riuscito a salvarsi: è uscito dal mezzo praticamente illeso. Le autorità locali hanno confermato che non ci sono stati feriti nemmeno tra i passeggeri del treno.

Articoli di ESTERI più letti
1.

80 anni fa le bombe nucleari su Hiroshima e Nagasaki, il sopravvissuto (ed esperto): «Così convincerei Trump, Putin e Xi ad abbandonare le armi atomiche» – L’intervista

2.

Così un pesce caduto dal cielo ha provocato un incendio in una foresta in Canada

3.

Usa, Robert Kennedy annuncia lo stop ai finanziamenti per i vaccini a mRNA a Moderna, Pfizer e Sanofi

4.

⁠La verità sul sommergibile Titan, l’addestramento farsa dei piloti e le minacce a chi faceva domande: «Ecco come potevano evitare la strage»

5.

L’Idf e la strategia per l’occupazione di Gaza: «Sarebbe una trappola»

leggi anche
treno merci voghera
ATTUALITÀ

Scivola sui binari e viene travolto da un treno merci in stazione. Morto un uomo a Voghera

Di Cecilia Dardana
treno germania
ESTERI

Germania, grave incidente ferroviario a Biberach: deragliato un treno passeggeri. Almeno 3 morti e oltre trenta feriti – Il video

Di Cecilia Dardana
ATTUALITÀ

Strage di Brandizzo, salgono gli indagati ma cade l’accusa di omicidio volontario

Di Stefania Carboni