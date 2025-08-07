Le manovre disperate e lo schianto, in Polonia un treno travolge un furgone intrappolato sui binari: miracolato il conducente ne esce illeso – Il video

Le immagini riprese dalle telecamere di sicurezza mostrano gli ultimi istanti prima dello schianto

Un incidente spaventoso e spettacolare quello che si è verificato presso un passaggio a livello nella cittadina polacca di Wola Filipowska, dove un treno ha investito in pieno un furgone con l’autista ancora a bordo. Le immagini, riprese da una telecamera a circuito chiuso e diffuse dalla polizia della Malopolska, mostrano gli attimi di tensione che precedono lo schianto.

Le manovre disperate del conducente

Nel video si vede il veicolo tentare di attraversare i binari proprio mentre la prima delle due barriere inizia ad abbassarsi. Il conducente, accortosi del pericolo, prova disperatamente a fare retromarcia, ma resta intrappolato tra le due sbarre abbassate. A nulla sono valsi i tentativi di disporre perpendicolarmente ai binari il mezzo. Pochi istanti dopo, il treno sopraggiunge a tutta velocità e centra il furgone in pieno, distruggendolo completamente. Nonostante l’impatto violentissimo, l’uomo al volante è riuscito a salvarsi: è uscito dal mezzo praticamente illeso. Le autorità locali hanno confermato che non ci sono stati feriti nemmeno tra i passeggeri del treno.