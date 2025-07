Germania, grave incidente ferroviario a Biberach: deragliato un treno passeggeri. Almeno 3 morti e oltre trenta feriti

Due vagoni fuori dai binari nei boschi del Baden-Württemberg. A bordo 100 passeggeri. In corso le operazioni di soccorso

Tragedia sui binari nel sud della Germania. Nella serata di domenica 27 luglio, intorno alle 18:10, un treno passeggeri regionale della Deutsche Bahn è deragliato nei pressi di Zwiefaltendorf, nel circondario di Biberach, nello stato del Baden-Württemberg. Le prime informazioni fornite dal quotidiano tedesco Schwaebische Zeitung, che cita fonti di sicurezza, parlano di almeno 3 morti e oltre 30 feriti. Il treno, un Regionalexpress, era partito da Sigmaringen e diretto a Ulm, con a bordo circa 100 persone. Secondo la Bundespolizei di Stoccarda, due vagoni sarebbero completamente usciti dai binari, adagiandosi in una zona boschiva a ridosso della linea ferroviaria. Le cause dell’incidente non sono ancora note, ma non si esclude che un evento meteorologico estremo o alberi caduti sulla linea possano aver giocato un ruolo decisivo.

Vagoni rovesciati e passeggeri intrappolati

Le immagini e i video provenienti dal luogo dell’incidente mostrano dei vagoni inclinati o adagiati su un fianco, con tetti aperti e soccorsi impegnati a estrarre i passeggeri. Le squadre di vigili del fuoco e paramedici, in arrivo da diversi distretti, si stanno facendo strada tra le lamiere e la vegetazione per raggiungere i feriti. Alcuni testimoni hanno riferito di urla provenienti dai convogli. La Leitstelle di Reutlingen, la centrale operativa del soccorso, ha dichiarato un “Massenanfall von Verletzten”, ovvero un intervento per un alto numero di feriti, mobilitando un imponente dispositivo di emergenza.

La macchina dei soccorsi

Alle 19:30, sul posto erano già presenti decine di unità operative, tra cui la Polizia federale, i Vigili del fuoco, la Croce Rossa tedesca e le forze di protezione civile. Anche il Bayerisches Rotes Kreuz, la Croce Rossa bavarese, ha inviato rinforzi per supportare le operazioni di soccorso. Il ministro dell’Interno del Baden-Württemberg, Thomas Strobl (CDU), si è messo in viaggio verso la zona dell’incidente per valutare personalmente la situazione. La priorità resta il salvataggio e la cura dei feriti, alcuni dei quali verserebbero in condizioni gravi. Al momento, la Polizia federale tedesca ha aperto un’indagine per stabilire le cause del deragliamento. «La dinamica è ancora tutta da chiarire», ha dichiarato un portavoce. Nessuna ipotesi viene esclusa: tra le possibilità ci sono cedimenti strutturali, errori umani, condizioni meteo avverse o ostacoli sui binari.