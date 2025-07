Strage di Brandizzo, salgono gli indagati ma cade l’accusa di omicidio volontario

Salgono a 24 gli indagati, più tre società: Rfi, Sigifer, Clf

Sono 24 gli indagati tra persone e società dalla procura di Ivrea coordinata da Gabriella Viglione per la strage di Brandizzo, in cui arriva adesso la notifica di chiusura delle indagini. Sono 21 le persone coinvolte e tre società: Rfi, Sigifer, Clf. Al momento cade l’accusa dell’omicidio volontario con dolo eventuale, mentre invece si mantiene per la procura di Ivrea, per le singole posizioni, l’ipotesi di omicidio colposo.

I morti di Brandizzo

Alla stazione di Brandizzo, nella notte tra il 30 e il 31 agosto 2023, cinque operai morirono travolti e uccisi da un treno di passaggio. Persero la vita il 22enne Kevin Laganà, Michael Zanera, Giuseppe Sorvillo, Giuseppe Aversa e Giuseppe Saverio Lombardo.