Via libera ai liquidi nel bagaglio a mano: l’Europa pronta a togliere il limite dei 100 ml già da luglio

Gli scanner di nuova generazione in grado di identificare liquidi sospetti sono già presenti in molti scali italiani. Dubbi sulla sicurezza avevano portato allo spegnimento ma ora potrebbe arrivare l'approvazione dell'Unione

Profumi, creme, bottiglie di vino o d’olio nel bagaglio a mano: presto non saranno più un problema ai controlli aeroportuali. L’Europa si prepara a dire definitivamente addio alla storica restrizione dei 100 millilitri per i liquidi nei bagagli da portare con sé in cabina. Un cambiamento che potrebbe entrare in vigore già tra fine luglio e l’inizio di agosto, secondo quanto emerge da fonti industriali raccolte dal Corriere della Sera. Il via libera definitivo è atteso a giorni dalla Conferenza europea dell’aviazione civile (Ecac), che dovrebbe approvare l’algoritmo aggiornato degli scanner di ultima generazione installati in molti scali europei.

Cosa cambia per i passeggeri

Negli aeroporti dotati della nuova tecnologia, tra cui Milano Malpensa e Linate, Roma Fiumicino, Bergamo, Catania, Bologna e Torino, i passeggeri potranno passare i controlli di sicurezza senza dover più estrarre liquidi o dispositivi elettronici dal bagaglio, anche se per i dispositivi elettronici le restrizioni erano già state allentate. Grazie a scanner avanzati, come il Hi-Scan 6040 CTiX, sarà possibile rilevare automaticamente sostanze sospette con immagini tridimensionali ad alta definizione. L’addio ai limiti sui liquidi non sarà però universale. Solo gli scali dotati degli scanner di ultima generazione potranno applicare le nuove regole. Per tutti gli altri aeroporti continueranno a valere le restrizioni attuali.

Il dietrofront e il ritorno

Il processo ha vissuto un’improvvisa frenata lo scorso anno, quando la Commissione ha deciso di reintrodurre i limiti anche sugli scanner di ultima generazione, ritenendo insufficienti i livelli di sicurezza garantiti. Da lì una nuova tornata di test, aggiornamenti software e pressioni da parte degli operatori del settore, esasperati anche dai forti costi degli apparecchi: otto volte più cari di quelli tradizionali, con spese di manutenzione quadruplicate. Se l’ok di Ecac arriverà davvero nei prossimi giorni, già a partire dalla fine di luglio i passeggeri potranno volare per le vacanza estive con tutta la crema solare necessaria sempre a portata di mano.

Foto di copertina: Dreamstime/Monkey Business Images