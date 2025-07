Contro i trolley irregolari un bonus da 80 euro, la spinta di Ryanair ai dipendenti: «In due anni abbassiamo le tariffe»

Per la compagnia nata come low cost, viaggiare a pieno carico comporta un ulteriore costo per ogni viaggio. Con questo incentivo, il Ceo O'Leary assicura che in due anni abbasserà i prezzi

Un centimetro o un chilo di troppo possono fare tutta la differenza del mondo per chi viaggia, ma anche per il personale di terra delle low cost. Se per i passeggeri il sovrapprezzo arriva fino a circa 75 euro per un bagaglio fuori misura, la compagnia Ryanair starebbe seriamente pensando di aumentare il bonus previsto per i dipendenti a ogni segnalazione. Questa politica, emersa solo poche settimane fa con EasyJet in relazione a sette scali inglesi, sarebbe attuata per «eliminare il problema dei passeggeri con bagaglio in eccesso», ha spiegato il ceo Michael o’Leary.

Quanto guadagna il personale a ogni bagaglio fuori misura

Al momento non c’è nessuno che paghi gli «agenti del gate» tanto quanto la compagnia irlandese: se EasyJet dà 1,40 euro a bagaglio, Ryanair ne elargisce addirittura 1,5. C’è però un caveat: il massimo a cui un operatore di terra può ambire al mese sono 80 euro di premio, catalogati come «bonus bagaglio d’ingresso». In poche parole, dato che la multa per il bagaglio fuori misura si avvicina ai 75 euro, un passeggero che violi le misure massime paga il bonus mensile di un operatore di terra.

A cosa serve l’incentivo: «Troppo spesso voliamo a pieno carico»

Più che di bonus, si tratta di un vero e proprio incentivo a essere ancora più severi e stringenti: non bastano i prezzi stellari per i bagagli né i misuratori appositi montati a una manciata di passi dalla porta del gate. Lo scopo è «diminuire le tariffe per i bagagli in eccesso nei prossimi due anni», ha dichiarato O’Leary in un’intervista all’emittente pubblica irlandese Rte. «Stiamo volando quasi sempre a pieno carico, circa metà dei passeggeri può portare due bagagli e l’altra metà solo uno, perché è tutto quello che entra sull’aereo», ha spiegato il ceo di Ryanair, che nell’ultimo trimestre ha più che raddoppiato gli utili da 360 a 820 milioni di euro.