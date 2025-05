Monza, 14enne travolta e uccisa da un treno: avrebbe attraversato il passaggio a livello chiuso

Dai primi riscontri sembra che la ragazzina avesse le cuffiette alle orecchie. Ma non è la prima volta che si verificano incidenti mortali in quel punto

Una ragazza di 14 anni è morta dopo essere stata travolta da un treno a Cesano Maderno, in provincia di Monza e Brianza. La giovane è stata investita dal convoglio – un treno regionale diretto a Milano – mentre attraversava i binari della ferrovia, in corrispondenza di un passaggio a livello con le sbarre abbassate. L’episodio si è verificato verso le 19 di ieri, mercoledì 14 maggio. Dalle prime ricostruzioni, si esclude un gesto volontario e sembra che la 14enne indossasse delle cuffiette per la musica al momento dell’impatto con il treno.

Le polemiche per il sovrappasso ferroviario

Stando a quanto emerso, non è la prima volta che una persona viene travolta e uccisa dal treno nello stesso punto in cui ieri la 14enne di Cesano Maderno ha perso la vita. Ci sarebbero stati altri incidenti mortali analoghi che negli ultimi anni avrebbero spinto i cittadini del comune brianzolo a protestare e chiedere un’alternativa più sicura per passare da un lato all’altro dei binari. La convenzione per la costruzione di un sovrappasso ferroviario, siglata da Ferrovie Nord e amministrazione comunale, risulta essere stata firmata meno di un anno fa.

