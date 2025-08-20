Ultime notizie Donald TrumpGazaJannik SinnerTurismoVladimir Putin
Urto tra due treni sulla Brennero-Trento, paura su un regionale: almeno tre passeggeri feriti

20 Agosto 2025 - 11:08 Ugo Milano
brennero trento incidente treni
Una carrozza sarebbe uscita dai binari dopo essere stata urtata da alcuni carri merci. Circolazione sospesa lungo tutto la linea

Circolazione sospesa sulla linea Brennero-Trento, tra Mezzocorona e Trento, a causa di un urto fra alcuni carri merci e un treno regionale. La dinamica – avvisa Rfi – è in corso di accertamento. Dalle prime informazioni, l’incidente sarebbe avvenuto alle 8 di stamattina durante le operazioni di manovra. I carri merci che si trovavano a Trento, in località Roncafort, si sarebbero staccati dal resto del convoglio andando a collidere con il treno regionale, che era fermo al semaforo. Una carrozza sarebbe uscita dai binari. Tre le persone leggermente contuse ma al momento non si registrano feriti gravi fra passeggeri e personale di bordo. Una donna, ferita alla testa, è stata trasferita all’ospedale Santa Chiara per ulteriori accertamenti.

L’intervento dei soccorsi e la circolazione bloccata

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la protezione civile, oltre alla Polizia ferroviaria e alla Scientifica. I passeggeri che erano a bordo del treno regionale stanno proseguendo il viaggio in autobus. I tecnici di Rete Ferroviaria Italiana stanno invece lavorando per ripristinare la piena funzionalità della linea, che risulta completamente sospesa. Al momento, i treni Alta Velocità e regionali possono registrare ritardi e cancellazioni ed è stato quindi attivato il servizio con autobus e potenziata l’assistenza ai viaggiatori. 

Foto di copertina: Tgr Trento

