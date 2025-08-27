Ultime notizie Donald TrumpGazaJannik SinnerPensioniViolenza sulle donne
Dazi, Fitto: "Il 15% sarebbe meglio che non ci fosse, ma è accordo migliore alle condizioni date" – Il video

27 Agosto 2025 - 11:45 Redazione
(Agenzia Vista) RImini, 26 agosto 2025 "Il 15% sarebbe meglio se non ci fosse ma, se lo confrontiamo con altri Paesi, l'Europa ha avuto un accordo migliore. Si deve continuare a lavorare su questa direzione. L'accordo che la Commissione ha fatto è serio, non facile, ma il migliore possibile alle condizioni date. Bisogna anche proseguire sulla strada della capacità di allargare la visione rispetto all'apertura di possibilità di scambi commerciali con altre realtà. Com'è noto, la Commissione ha definito un primo accordo sul Mercosur, che sarà oggetto di discussione, ha aperto un confronto con l'India, anche in Africa sono state aperte interlocuzioni importanti. Europa spettatrice? Non devo replicare a nessuno, prendo atto che la Commissione ha fatto una intesa alle condizioni date, la migliore possibile" così il vicepresidente Esecutivo della Commissione Europea Raffaele Fitto, a margine della sua partecipazione al Meeting di Rimini. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

