Ultime notizie Donald TrumpGazaJannik SinnerPensioniViolenza sulle donne
ECONOMIA & LAVOROCinemaDiscotecheModaToscana

Giorgio Armani compra la Capannina di Forte dei Marmi: un affare da 12 milioni di euro

27 Agosto 2025 - 14:23 Ugo Milano
embed
armani la capannina
armani la capannina
Lo stilista avrebbe chiuso la trattativa per acquisire uno dei suoi «posti del cuore». L'iconico locale è stato tra le discoteche più celebri d'Europa

Uno dei simboli della Versilia cambia proprietà. Giorgio Armani ha annunciato l’acquisto della Capannina di Franceschi, storico locale di Forte dei Marmi fondato nel 1929 da Achille Franceschi e dal 1977 gestito da Gherardo e Carla Guidi. La notizia circolava da settimane, ma ora è ufficiale. L’accordo è stato raggiunto e, secondo indiscrezioni, il valore dell’operazione si aggirerebbe attorno ai 12 milioni di euro, anche se la cifra non è stata confermata.

Il legame personale con Forte dei Marmi

In una nota diffusa dalla sua società, Armani ha spiegato le ragioni dell’acquisto: «Per me rappresenta un gesto affettivo. Forte dei Marmi è un luogo a cui sono profondamente legato, rifugio personale e scenario di ricordi importanti». Negli anni Sessanta, proprio nella località toscana, lo stilista conobbe Sergio Galeotti, amico e futuro socio, con cui avrebbe dato vita alla maison. Armani ha voluto sottolineare che l’operazione non è solo un investimento, ma anche un tributo alla tradizione italiana e alla storia della Versilia. La nuova gestione entrerà in vigore nell’estate 2026.

Un locale icona della movida

La Capannina non è un locale qualsiasi. Aperta oltre novant’anni fa, è diventata nel tempo una delle discoteche più celebri d’Europa. Negli anni Ottanta il mito si consolidò grazie al film Sapore di Mare di Carlo Vanzina, che scelse il locale come set e consacrò Jerry Calà a volto simbolo di quella stagione. Da allora, artisti, attori e personaggi dello spettacolo hanno frequentato la storica pista di Forte dei Marmi, che è diventata sinonimo di mondanità e vacanze esclusive. Con l’arrivo di Armani, la Capannina si prepara a una nuova fase della sua lunga storia.

Articoli di ECONOMIA & LAVORO più letti
1.

Pensioni, il piano per il ritiro a 64 anni con il Tfr e 25 di contributi

2.

Basta paghetta alla figlia che guadagna più del padre, i giudici ribaltano la sentenza: la vittoria in un genitore disabile in Spagna

3.

Pensioni pubbliche, dal 2025 niente deroghe sulle aliquote per chi va in anticipo tra 65 e 67 anni

4.

La beffa dei dazi di Trump per il vino italiano: «Così l’Argentina ci soffierà il mercato Usa». Ma Lollobrigida glissa sui fondi anti-crisi

5.

La Bce scommette su una partenza sprint dell’euro digitale: la previsione su 50 miliardi di transazioni all’anno spaventa le banche

leggi anche
fedez striscia la notizia
CULTURA & SPETTACOLO

Striscia la notizia e il video di Fedez con “calcio” in discoteca. «Fa il prepotente solo perché è con la sicurezza» – Il video

Di Alba Romano
CULTURA & SPETTACOLO

L’incredibile storia di Baudo e i suoi festival di Sanremo: da Ramazzotti alla Pausini da Al Bano agli 883 (e quella volta con Luis Armstrong) tutti i talenti che ha portato sul palco

Di Gabriele Fazio
spiagge-libere-italia concessioni balneari
ECONOMIA & LAVORO

Dalla telenovela sulle concessioni balneari ai canoni, perché le spiagge libere in Italia sono meno del resto d’Europa

Di Gianluca Brambilla