Giorgio Armani compra la Capannina di Forte dei Marmi: un affare da 12 milioni di euro

Lo stilista avrebbe chiuso la trattativa per acquisire uno dei suoi «posti del cuore». L'iconico locale è stato tra le discoteche più celebri d'Europa

Uno dei simboli della Versilia cambia proprietà. Giorgio Armani ha annunciato l’acquisto della Capannina di Franceschi, storico locale di Forte dei Marmi fondato nel 1929 da Achille Franceschi e dal 1977 gestito da Gherardo e Carla Guidi. La notizia circolava da settimane, ma ora è ufficiale. L’accordo è stato raggiunto e, secondo indiscrezioni, il valore dell’operazione si aggirerebbe attorno ai 12 milioni di euro, anche se la cifra non è stata confermata.

Il legame personale con Forte dei Marmi

In una nota diffusa dalla sua società, Armani ha spiegato le ragioni dell’acquisto: «Per me rappresenta un gesto affettivo. Forte dei Marmi è un luogo a cui sono profondamente legato, rifugio personale e scenario di ricordi importanti». Negli anni Sessanta, proprio nella località toscana, lo stilista conobbe Sergio Galeotti, amico e futuro socio, con cui avrebbe dato vita alla maison. Armani ha voluto sottolineare che l’operazione non è solo un investimento, ma anche un tributo alla tradizione italiana e alla storia della Versilia. La nuova gestione entrerà in vigore nell’estate 2026.

Un locale icona della movida

La Capannina non è un locale qualsiasi. Aperta oltre novant’anni fa, è diventata nel tempo una delle discoteche più celebri d’Europa. Negli anni Ottanta il mito si consolidò grazie al film Sapore di Mare di Carlo Vanzina, che scelse il locale come set e consacrò Jerry Calà a volto simbolo di quella stagione. Da allora, artisti, attori e personaggi dello spettacolo hanno frequentato la storica pista di Forte dei Marmi, che è diventata sinonimo di mondanità e vacanze esclusive. Con l’arrivo di Armani, la Capannina si prepara a una nuova fase della sua lunga storia.