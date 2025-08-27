Standing ovation per Meloni al Meeting di Rimini: la premier si commuove prima del suo intervento – Il video

Bagno di folla all'arrivo della premier

Emozione per Giorgia Meloni al suo arrivo al Meeting di Comunione e Liberazione. Quando la presidente del Consiglio è stata presentata al pubblico della Fiera di Rimini, l’intera platea si è alzata in piedi tributandole una standing ovation. Lunghi applausi e cori hanno accolto la premier, che non ha nascosto la commozione, prima di ricambiare con un sorriso e un cenno di saluto in piedi. Già l’ingresso della leader di Fratelli d’Italia è stato accompagnato anche da grida di sostegno come «Presidente» e «Viva Giorgia».

Bagno di folla

Giorgia Meloni è stata accolta formalmente dal presidente della Fondazione Meeting, Bernhard Scholz, dal sindaco di Rimini, Jamil Sadegholvaad, e dalla prefetta Giuseppina Cassone. Dopo il bagno di folla, la premier ha iniziato il suo intervento sul palco intorno a mezzogiorno, in uno degli appuntamenti centrali dell’edizione 2025 della manifestazione.

Video in copertina di Simone Disegni, da Rimini