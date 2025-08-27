Ultime notizie Donald TrumpGazaJannik SinnerPensioniViolenza sulle donne
POLITICAEmilia-RomagnaFdIGiorgia MeloniMeeting di CLRiminiVideo

Standing ovation per Meloni al Meeting di Rimini: la premier si commuove prima del suo intervento – Il video

27 Agosto 2025 - 12:20 Ugo Milano
embed
Bagno di folla all'arrivo della premier

Emozione per Giorgia Meloni al suo arrivo al Meeting di Comunione e Liberazione. Quando la presidente del Consiglio è stata presentata al pubblico della Fiera di Rimini, l’intera platea si è alzata in piedi tributandole una standing ovation. Lunghi applausi e cori hanno accolto la premier, che non ha nascosto la commozione, prima di ricambiare con un sorriso e un cenno di saluto in piedi. Già l’ingresso della leader di Fratelli d’Italia è stato accompagnato anche da grida di sostegno come «Presidente» e «Viva Giorgia».

Bagno di folla

Giorgia Meloni è stata accolta formalmente dal presidente della Fondazione Meeting, Bernhard Scholz, dal sindaco di Rimini, Jamil Sadegholvaad, e dalla prefetta Giuseppina Cassone. Dopo il bagno di folla, la premier ha iniziato il suo intervento sul palco intorno a mezzogiorno, in uno degli appuntamenti centrali dell’edizione 2025 della manifestazione.

Video in copertina di Simone Disegni, da Rimini

Articoli di POLITICA più letti
1.

Giorgia Meloni in vacanza con la figlia e l’ex compagno Giambruno, la premier si coccola un cane corso: «Italiano per eccellenza» – Il video

2.

Roberto Fico sarà il candidato per il centrosinistra in Campania. Vincenzo De Luca ha ceduto il passo ai 5 stelle (a una condizione)

3.

La Lega contro Vannacci: «Non paga le quote di contribuzione al partito»

4.

Matteo Renzi è milionario, ma lascia poco alla società di consulenza con i figli che ora sperano nel boom di contratti dopo che la Meloni li ha vietati a papà

5.

Gennaro Sangiuliano e l’articolo sulla «Francia spaesata» scatena la polemica Avs: «Non può un giornalista Rai». E lui minaccia azioni legali

leggi anche
meloni meeting rimini
POLITICA

Giorgia Meloni sbarca al Meeting di Rimini, le risposte all’appello di Draghi e l’incrocio pericoloso con Matteo Salvini

Di Simone Disegni
Matteo Renzi
POLITICA

Matteo Renzi è milionario, ma lascia poco alla società di consulenza con i figli che ora sperano nel boom di contratti dopo che la Meloni li ha vietati a papà

Di Fosca Bincher
giorgia meloni emmanuel macron matteo salvini
ESTERI

Gli sminatori italiani per l’Ucraina dopo la tregua con la Russia. Dalla Francia: «Salvini? È una caricatura di Le Pen»

Di Alessandro D’Amato
pappalardo insulti meloni
CULTURA & SPETTACOLO

Adriano Pappalardo insulta Meloni dal palco, partono i fischi dal pubblico e lui si pente. La frase-trappola prima di esibirsi – Il video

Di Alba Romano
veronica berti bocelli
CULTURA & SPETTACOLO

Veronica Berti Bocelli si racconta: «Sogno un incarico istituzionale, stimo Meloni. Trump? Lo conosco da anni, dovrebbe pesare le parole»

Di Alba Romano