Giorgia Meloni sbarca al Meeting di Rimini, le risposte all’appello di Draghi e l’incrocio pericoloso con Matteo Salvini

La premier rompe il lungo silenzio estivo alla kermesse di Cl: attesa per il discorso sulle crisi internazionali e le misure economiche

Da Rimini – Al Meeting di Rimini è il giorno di Giorgia Meloni, e di Matteo Salvini. La premier sbarca alla kermesse promossa per la 46esima volta da Comunione e Liberazione per la prima volta nelle vesti di presidente del Consiglio (tre anni fa, nel 2022, era in corsa per diventarlo). E ci sbarca anche per rompere con un corposo discorso il silenzio che ha tenuto con cura per tutta l’estate – fatta salva la missione fuori programma a Washington con gli altri leader europei per scongiurare un accordo Trump–Putin sulla testa dell’Ucraina. Dalle varie polemiche politiche estive Meloni si è tenuta volutamente alla larga – pubblicamente: quella sulla commissione scientifica sui vaccini su cui ha rischiato di scivolare il ministro della Salute Orazio Schillaci, così come lo scontro con la Francia dopo gli attacchi di Salvini ad Emmanuel Macron sulle futuribili truppe in Ucraina. Occhi e orecchie puntate sulle sue parole (o meno) anche su questo, dunque, ora che è terminato il relax estivo della premier prima in Grecia e poi in Val d’Itria. Sempre che col vicepremier leghista, atteso al Meeting nel pomeriggio, non si materializzi un incontro – pubblico o privato – per provare a chiarirsi faccia a faccia. Di certo la premier nel discorso mirerà a volare più alto, parlando anche delle grandi sfide geopolitiche ed economiche: la pace che continua a sembrare irraggiungibile, nonostante gli sforzi, tanto a Gaza quanto in Ucraina, i dazi, le misure per sostenere famiglie e imprese nella prossima legge di bilancio.