Ultime notizie Donald TrumpGazaJannik SinnerPensioniViolenza sulle donne
POLITICACentrodestraEmilia-RomagnaFdIGiorgia MeloniGoverno MeloniLegaMario DraghiMatteo SalviniMeeting di CLRimini

Giorgia Meloni sbarca al Meeting di Rimini, le risposte all’appello di Draghi e l’incrocio pericoloso con Matteo Salvini

27 Agosto 2025 - 11:21 Simone Disegni
embed
La premier rompe il lungo silenzio estivo alla kermesse di Cl: attesa per il discorso sulle crisi internazionali e le misure economiche

Da Rimini – Al Meeting di Rimini è il giorno di Giorgia Meloni, e di Matteo Salvini. La premier sbarca alla kermesse promossa per la 46esima volta da Comunione e Liberazione per la prima volta nelle vesti di presidente del Consiglio (tre anni fa, nel 2022, era in corsa per diventarlo). E ci sbarca anche per rompere con un corposo discorso il silenzio che ha tenuto con cura per tutta l’estate – fatta salva la missione fuori programma a Washington con gli altri leader europei per scongiurare un accordo TrumpPutin sulla testa dell’Ucraina. Dalle varie polemiche politiche estive Meloni si è tenuta volutamente alla larga – pubblicamente: quella sulla commissione scientifica sui vaccini su cui ha rischiato di scivolare il ministro della Salute Orazio Schillaci, così come lo scontro con la Francia dopo gli attacchi di Salvini ad Emmanuel Macron sulle futuribili truppe in Ucraina. Occhi e orecchie puntate sulle sue parole (o meno) anche su questo, dunque, ora che è terminato il relax estivo della premier prima in Grecia e poi in Val d’Itria. Sempre che col vicepremier leghista, atteso al Meeting nel pomeriggio, non si materializzi un incontro – pubblico o privato – per provare a chiarirsi faccia a faccia. Di certo la premier nel discorso mirerà a volare più alto, parlando anche delle grandi sfide geopolitiche ed economiche: la pace che continua a sembrare irraggiungibile, nonostante gli sforzi, tanto a Gaza quanto in Ucraina, i dazi, le misure per sostenere famiglie e imprese nella prossima legge di bilancio.

Articoli di POLITICA più letti
1.

Giorgia Meloni in vacanza con la figlia e l’ex compagno Giambruno, la premier si coccola un cane corso: «Italiano per eccellenza» – Il video

2.

Roberto Fico sarà il candidato per il centrosinistra in Campania. Vincenzo De Luca ha ceduto il passo ai 5 stelle (a una condizione)

3.

La Lega contro Vannacci: «Non paga le quote di contribuzione al partito»

4.

Matteo Renzi è milionario, ma lascia poco alla società di consulenza con i figli che ora sperano nel boom di contratti dopo che la Meloni li ha vietati a papà

5.

Gennaro Sangiuliano e l’articolo sulla «Francia spaesata» scatena la polemica Avs: «Non può un giornalista Rai». E lui minaccia azioni legali

leggi anche
Trump Usa vino
ECONOMIA & LAVORO

La beffa dei dazi di Trump per il vino italiano: «Così l’Argentina ci soffierà il mercato Usa». Ma Lollobrigida glissa sui fondi anti-crisi

Di Simone Disegni
Pina Picierno Pd Parlamento europeo
ESTERI

Truppe in Ucraina, il gelo dell’Italia. Procaccini (FdI): «Mandiamo gli sminatori». Picierno (Pd): «Si valuti missione di peace-keeping» – Il video

Di Simone Disegni
salvini tajani scontro macron
ESTERI

Fi e FdI lasciano solo Salvini contro Macron. Tajani: «Ma niente truppe in Ucraina, se mai li aiutiamo con le mine» – Il video

Di Simone Disegni