Gaza, Meloni al Meeting di Rimini: «Italia primo Paese non musulmano per evacuazioni. C’è chi scrive solo mozioni e chi salva bambini come me» – Il video

27 Agosto 2025 - 12:52 Ygnazia Cigna
La premier ha poi condannato la reazione «sproporzionata» di Israele che «sta mietendo troppe vittime innocenti», compresi i giornalisti uccisi nei bombardamenti

«Non abbiamo esitato un solo minuto a sostenere il diritto all’autodifesa di Israele dopo l’orrore del 7 ottobre, ma allo stesso tempo non possiamo tacere ora di fronte a una reazione che è andata oltre il principio di proporzionalità mietendo troppe vittime innocenti arrivando a coinvolgere anche le comunità cristiane». Sono le parole della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, che nel suo intervento al Meeting di Comunione e Liberazione a Rimini, ha rinnovato l’appello al «cessate il fuoco» e alla «liberazione degli ostaggi» da parte di Hamas. La premier ha poi rivendicato il ruolo dell’Italia: «Rivendichiamo il ruolo ricoperto dall’Italia in questa crisi, siamo il primo paese non musulmano per evacuazioni sanitarie da Gaza. C’è chi scrive le mozioni e chi salva bambini. E io sono fiera di fare parte dei secondi».

La condanna per i giornalisti uccisi

Un passaggio del discorso è stato dedicato ai giornalisti uccisi nei bombardamenti di Israele: «Condanniamo l’ingiustificabile uccisione dei giornalisti, un inaccettabile attacco alla libertà di stampa e a tutti coloro che rischiano la vita per raccontare il dramma della guerra». Il riferimento è alla strage del 25 agosto a Khan Younis, nel sud della Striscia di Gaza, quando un raid israeliano ha colpito l’ospedale di Nasser causando 20 vittime, tra cui cinque giornalisti: Mariam Abu Daqqa, freelance per diverse testate tra cui Associated Press; Mohammed Salama, cameraman per Al Jazeera; Moaz Abu Taha e Hussam al-Masri, collaboratori della Reuters; e Ahmed Abu Aziz, legato all’agenzia palestinese Quds Feed Network. Dall’inizio del conflitto, secondo le stime disponibili, sono circa 200 i giornalisti rimasti uccisi.

