“Succederà questa notte”: il nuovo film di Nanni Moretti

Nel cast Jasmine Trinca e Angela Finocchiaro. Tratto dai racconti di Eshkol Nevo

Nanni Moretti inizia a lavorare a un nuovo film. Il primo settembre iniziano le riprese di Succederà questa notte, tratto dalla raccolta di racconti Legàmi di Eshkol Nevo (pubblicato da Feltrinelli Gramma). Con lui ci sarà Jasmine Trinca nel ruolo di sua figlia. Con loro ci saranno Louis Garrel, Angela Finocchiaro, Hippolyte Girardot e Andrea Lattanzi. Il set si fermerà per due settimane a San Sebastiàn. E il film racconterà una storia d’amore «intima e universale, profondamente umana e profondamente romantica», si è sbilanciato il coproduttore francese Philippe Godeau che affianca Fandango e Sacher Film.

Tre piani

Il 15esimo film di Moretti e il successore de Il sol dell’avvenire è tratto dall’opera dello stesso scrittore di Tre piani. Ed è stato scelto «perché, senza parlare dell’attualità, riesce a raccontare i nostri sentimenti di oggi, le nostre paure. Le difficoltà nelle relazioni e le nostre speranze», aveva detto Moretti qualche settimana fa a Il Messaggero. La sceneggiatura è stata scritta da Moretti con Federica Pontremoli e Vania Santella. Nel cast anche Antonio De Matteo, Elena Lietti (alla sua terza volta con Moretti) e l’attrice svedese Melina Akerman Kvie. Il Corriere della Sera fa sapere che il primo racconto scelto è Hungry Heart. In Campane l’azione si sposta a Torino, incentrata su una fine che può diventare un nuovo inizio. E proprio a Torino le riprese si sposteranno prima di proseguire a Roma. Tutti ambienti reali, nessun teatro di posa.