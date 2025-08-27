«Sta finendo il pollo fritto…», a bordo scoppia il caos: la rissa al buffet della nave da crociera – Il video

A riprendere la scena l'influencer americano Mike Terra che le ha diffuse sui social. La scazzottata iniziata mentre i passeggeri erano in coda per mangiare. I dubbi sui motivi: «Il cibo? Dietro c'è qualcosa di più».

Pugni, schiaffi, calci e persone a terra: è quanto successo a bordo della nave da crociera Carnival Sunshine nella notte tra lunedì 18 e martedì 19 agosto, intorno alle 2 di notte. Una lite tra passeggeri vicino al buffet è degenerata in una maxi rissa che ha coinvolto diverse persone, il tutto mentre la nave stava rientrando verso Miami. A riprendere la scena è stato Mike Terra, content creator del Bronx che ha poi condiviso il video sui social. Nelle immagini si vedono chiaramente le botte, con un addetto alla sicurezza che tenta invano di riportare la situazione alla normalità per poi allontanarsi sconfitto. Nel video si sentono distintamente le urla dei passeggeri: qualcuno grida «Oh mio Dio!», mentre altri strillano «Dove diavolo è la sicurezza?». Terra ha commentato ironicamente: «Una cosa del genere per delle crocchette di pollo è una follia».

Il racconto del testimone

Contattato dal New York Post, Mike Terra ha detto: «Non eravamo abbastanza vicini per sapere con precisione perché la rissa fosse iniziata, sappiamo solo che erano in fila per mangiare». Inizialmente l’influencer aveva attribuito tutto a una questione di cibo, ma successivamente ha risposto ad alcuni commenti definendo l’episodio una situazione degenerata per «qualcosa di più», senza però specificare ulteriormente. La sicurezza della nave, evidentemente impreparata a gestire una situazione del genere, si è rivelata del tutto inadeguata. La Carnival Cruise Line non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sull’accaduto, mentre le autorità portuali di Miami potrebbero aprire un’indagine una volta che la nave è attraccata al porto.