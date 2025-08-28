Ultime notizie Donald TrumpGazaJannik SinnerMostra del Cinema di VeneziaPensioni
ATTUALITÀBambiniBresciaGazaHamasIsraeleLombardiaMedio OrientePalestinaSanità

Bimba sparisce dall’ospedale di Brescia: il giorno prima era arrivata con la madre da Gaza su un volo umanitario

28 Agosto 2025 - 09:59 Ugo Milano
embed
bambina brescia gaza volo umanitario
bambina brescia gaza volo umanitario
Sarebbe stata proprio la donna a portare via la piccola il 15 agosto. Ora sarebbero dirette verso il Nord Europa

In ospedale, all’ospedale Civile di Brescia, la bambina palestinese ci è rimasta meno di un giorno. Era giunta dalla Striscia in Italia durante la notte tra il 13 e il 14 agosto, con uno dei voli umanitari organizzati dal governo italiano. Una volta arrivata, era stata ricoverata nella struttura lombarda per una malformazione ossea. Niente di preoccupante, ma i medici avevano comunque pianificato una serie di cure mediche specialistiche per la bimba di sette anni. Improvvisamente però, meno di 24 ore dopo il suo arrivo, la piccola è sparita.

La scomparsa di mamma e figlia

A dare la notizia è il Giornale di Brescia, secondo cui sarebbe stata la madre della bambina a prenderla con sé e portarla via dal reparto Pediatria senza dire niente a nessuno e senza che neanche una persona se ne accorgesse. A certificarlo sono state le telecamere di sorveglianza, analizzate nelle ore immediatamente successive alla scomparsa per tentare di ricostruire l’accaduto. Al momento non è noto dove si trovino madre e figlia: l’ipotesi è che si siano dirette verso il Nord Europa nel tentativo di ricongiungersi ad alcuni familiari o conoscenti.

L’allontanamento della madre e la protezione internazionale

La donna, spiega il quotidiano bresciano, non avrebbe commesso alcun reato. I rifugiati palestinesi giunti in Italia con i voli dell’Aeronautica, infatti, godono di protezione internazionale. Questo significa che possono liberamente muoversi sul territorio nazionale e non solo. Di certo però la questione rischia di creare qualche imbarazzo istituzionale.

Articoli di ATTUALITÀ più letti
1.

Lascia l’auto un mese fuori dall’aeroporto e va in vacanza, la furbata a Orio al Serio gli sta costando carissima. E le multe aumentano: «Buon rientro»

2.

Il puppy player, il Bdsm, l’asfissiofilia: Leonardo Di Loreto morto per un gioco erotico?

3.

Venezia, turista americana insegue e blocca per i capelli una borseggiatrice: le immagini diventano virali – Il video

4.

Padova, l’assessora Margherita Colonnello festeggia la gravidanza con un fiocco arcobaleno: «Sceglierà mio figlio chi vuole essere». Salvini: «È proprio necessario?»

5.

«In questo cono per mio figlio c’è poco gelato». Cliente perde le staffe e colpisce il gelataio rompendogli il dente

leggi anche
meloni gaza israele rimini
POLITICA

Gaza, Meloni al Meeting di Rimini: «Italia primo Paese non musulmano per evacuazioni. C’è chi scrive solo mozioni e chi salva bambini come me» – Il video

Di Ygnazia Cigna
gaza onu carestia bambini
ESTERI

L’appello dell’Onu a Israele: «A Gaza è carestia, 132mila bambini a rischio: fateci entrare». Katz minaccia: «Se Hamas non si arrende, si aprirà l’inferno»

Di Ygnazia Cigna
gaza volo bambini cure mediche
POLITICA

Gaza, altri 31 bambini attesi in Italia per essere curati. Tajani: «Loro simbolo di speranza e futuro». Dove saranno ricoverati – Il video

Di Ugo Milano