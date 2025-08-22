Israele, la minaccia del ministro Katz: «Gaza City sarà rasa al suolo se Hamas non si arrende»

«Le porte dell'inferno si apriranno sulle teste degli assassini e degli stupratori di Hamas a Gaza, finché non accetteranno le condizioni israeliane», ha dichiarato il ministro

Il ministro della Difesa israeliano, Israel Katz, ha lanciato un nuovo, durissimo avvertimento a Hamas: se l’organizzazione non accetterà le condizioni poste da Israele, Gaza City sarà distrutta. «Presto, le porte dell’inferno si apriranno sulle teste degli assassini e degli stupratori di Hamas a Gaza, finché non accetteranno le condizioni israeliane per porre fine alla guerra, in primo luogo il rilascio di tutti gli ostaggi e il loro disarmo», ha dichiarato Katz. Il ministro ha poi aggiunto che, in caso di rifiuto, la città sarà ridotta in macerie «come Rafah e Beit Hanoun», già devastate dai bombardamenti israeliani.

Usa a lavoro per incontro tra Israele e Siria

Parallelamente, gli Stati Uniti stanno tentando una nuova mediazione diplomatica. Secondo quanto riporta Sky News Arabia, Washington sta lavorando all’organizzazione di un incontro a New York tra il premier israeliano Benjamin Netanyahu e il leader siriano Ahmed al-Sharaa, con la partecipazione del presidente americano Donald Trump. L’appuntamento dovrebbe tenersi a margine della prossima Assemblea generale delle Nazioni Unite.