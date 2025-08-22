Ultime notizie Donald TrumpGazaJannik SinnerTurismoVladimir Putin
ESTERIGazaHamasIsraeleMedio OrientePalestina

Israele, la minaccia del ministro Katz: «Gaza City sarà rasa al suolo se Hamas non si arrende»

22 Agosto 2025 - 09:10 Ugo Milano
embed
israele gaza tregua
israele gaza tregua
«Le porte dell'inferno si apriranno sulle teste degli assassini e degli stupratori di Hamas a Gaza, finché non accetteranno le condizioni israeliane», ha dichiarato il ministro

Il ministro della Difesa israeliano, Israel Katz, ha lanciato un nuovo, durissimo avvertimento a Hamas: se l’organizzazione non accetterà le condizioni poste da Israele, Gaza City sarà distrutta. «Presto, le porte dell’inferno si apriranno sulle teste degli assassini e degli stupratori di Hamas a Gaza, finché non accetteranno le condizioni israeliane per porre fine alla guerra, in primo luogo il rilascio di tutti gli ostaggi e il loro disarmo», ha dichiarato Katz. Il ministro ha poi aggiunto che, in caso di rifiuto, la città sarà ridotta in macerie «come Rafah e Beit Hanoun», già devastate dai bombardamenti israeliani.

Usa a lavoro per incontro tra Israele e Siria

Parallelamente, gli Stati Uniti stanno tentando una nuova mediazione diplomatica. Secondo quanto riporta Sky News Arabia, Washington sta lavorando all’organizzazione di un incontro a New York tra il premier israeliano Benjamin Netanyahu e il leader siriano Ahmed al-Sharaa, con la partecipazione del presidente americano Donald Trump. L’appuntamento dovrebbe tenersi a margine della prossima Assemblea generale delle Nazioni Unite.

Articoli di ESTERI più letti
1.

Al seguito di Putin c’è una persona che raccoglie le sue feci: perché lo zar non va mai in bagno da solo

2.

Putin-Zelensky, ora Trump si sfila dal bilaterale: «Se lo organizzino da soli»

3.

Trump ammette: «Credevo fosse più facile». La telefonata (a vuoto) con Orban per l’Ucraina nell’Ue. Lavrov: «Inutile discutere senza la Russia»

4.

Soccorsi decuplicati e scalatori improvvisati, come l’overtourism colpisce anche l’Everest: «Sta diventando turismo alpinistico di lusso»

5.

Sabotaggio al gasdotto Nord Stream, arrestato a Rimini un ucraino. Chi è «Serhii K.», le accuse e perché era in Italia

leggi anche
meloni-gaza-netanyahu
ESTERI

L’Italia e altri 20 Paesi contro Israele sugli insediamenti in Cisgiordania. Meloni: «Così pace impossibile». Netanyahu: «Prenderemo Gaza»

Di Ugo Milano
ben gvir prigioni israele foto gaza distrutta
ESTERI

Ben Gvir e la maxi-foto di Gaza distrutta appesa in prigione: «Così i detenuti palestinesi la vedranno ogni mattina» – Il video

Di Ugo Milano
marah leucemia
ATTUALITÀ

Biopsia su Marah Abu Zuri: nessuna leucemia, la 19enne palestinese era denutrita. Smentita la versione di Israele

Di Ugo Milano
infermiere farmaci israeliani
ATTUALITÀ

Si filmano mentre buttano farmaci di un’azienda israeliana nel cestino: bufera su una dottoressa e un’infermiera che poi fanno mea culpa – Il video

Di Alba Romano
mappa E1
ESTERI

Israele approva il piano degli insediamenti che divide in due la Cisgiordania. Il ministro Smotrich: «Così è cancellata l’illusione di due Stati»

Di Stefania Carboni
Renzo Ulivieri aiac
SPORT

«Sospendiamo Israele dalle competizioni internazionali», la richiesta degli allenatori italiani alla Figc: «È un imperativo morale»

Di Giammarco Pio Isoldi
FACT-CHECKING

Marah Abu Zuhri, i fatti sulla morte della giovane palestinese arrivata in Italia da Gaza

Di David Puente
israele gaza tregua
ESTERI

Gaza, Al Jazeera: «Hamas ha accettato la proposta di cessate il fuoco». Cosa prevede il piano

Di Alba Romano
ESTERI

Israele, un milione di persone in piazza contro Netanyahu: «Basta guerra a Gaza, liberi gli ostaggi» – Foto e video

Di Alba Romano
fiera del levante israele esclusa
ATTUALITÀ

Bari, Israele esclusa dalla Fiera del Levante: «Scelta etica e politica». L’annuncio dopo l’appello del sindaco

Di Ygnazia Cigna