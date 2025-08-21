Ultime notizie Donald TrumpGazaJannik SinnerTurismoVladimir Putin
Ben Gvir e la maxi-foto di Gaza distrutta appesa in prigione: «Così i detenuti palestinesi la vedranno ogni mattina» – Il video

21 Agosto 2025 - 16:13 Ugo Milano
È stato il ministro per la Sicurezza nazionale e leader dell'estrema destra a volere la gigantografia nei corridoi dove passano i prigionieri

Nei corridoi prigioni israeliane sono appese gigantografie che ritraggono la completa distruzione di Gaza. A chiederlo è stato il ministro per la Sicurezza nazionale Itamar Ben Gvir, come parte di una strategia per intimidire i detenuti palestinesi. È lo stesso ministro e leader dell’estrema destra israeliana a spiegare le motivazioni di questa decisione. «Questo è quello che vedono ogni mattina quando escono dalla loro cella per passare nel cortile della prigione. È così che deve essere», ha detto Ben Gvir a favore di telecamera. «Uno di loro, mi sembra, ha anche riconosciuto la sua casa nella foto», ha aggiunto

La visita alla cella di Marwan Barghouti: «Chiunque attacchi Israele sarà spazzato via»

In quella stessa visita a una casa circondariale, Itamar Ben Gvir si è addentrato nel braccio di massima sicurezza e ha incontrato di persona Marwan Barghouti, che nel 2004 è stato condannato a cinque ergastoli per aver organizzato attentati in cui molti israeliani hanno perso la vita. «Chiunque si metta nei guai con Israele, lo elimineremo», gli ha detto guardandolo in viso. «Non ci sconfiggerai, chiunque si metta contro il popolo d’Israele, chiunque uccida i nostri bambini e le nostre donne: lo spazzeremo via. Devi saperlo, è sempre stato così nella storia».

