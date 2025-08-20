La Palestina parteciperà a Miss Universo per la prima volta con la modella Nadeen Ayoub: l’abito tradizionale e il messaggio al suo popolo

La giovane, 27 anni e studentessa di Psicologia, fu tra le prime 5 di Miss Earth nel 2022

Per la prima volta nella storia, la Palestina porterà una concorrente al concorso di Miss Universo. «Indossare questa fascia è un onore e una responsabilità», ha scritto sui suoi social la modella Nadeen Ayoub allegando le sue prime foto in vista della competizione. «Porta con sé il peso di generazioni, i sogni delle nostre figlie e la forza di una patria che resiste con dignità». La rassegna si terrà in Thailandia durante il mese di novembre. La 27enne, studentessa di Psicologia e residente a Dubai, indosserà un tradizionale abito palestinese.

La partecipazione a Miss Earth e il messaggio per il suo popolo: «Parlo per voi»

E di primati Nadeen Ayoub ne sa qualcosa, dato che fu sempre lei nel 2022 la prima palestinese a prendere parte a Miss Earth. In quel caso, seppur da outsider, riuscì a conquistarsi un posto nei primi cinque. «Questo è per ogni palestinese che si rialza nonostante le difficoltà», continua la sua lettera sui social media. «Per ogni bambino che merita una vita di pace, dignità e possibilità. Cammino con voi. Parlo per voi. Porto la Palestina nel mio cuore e su ogni palcoscenico su cui salgo». Ha poi aggiunto: «Mentre la Palestina soffre, soprattutto a Gaza, porto la voce di un popolo che si rifiuta di essere messo a tacere». La giovane da anni si impegna per sensibilizzare sul collasso totale dei servizi per la salute mentale a Gaza e sulle difficoltà che i bambini devono affrontare crescendo durante il conflitto.