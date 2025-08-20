Ultime notizie Donald TrumpGazaJannik SinnerTurismoVladimir Putin
CULTURA & SPETTACOLOGazaMedio OrienteModaPalestina

La Palestina parteciperà a Miss Universo per la prima volta con la modella Nadeen Ayoub: l’abito tradizionale e il messaggio al suo popolo

20 Agosto 2025 - 15:10 Ugo Milano
embed
nadeen ayoub miss universo palestina
nadeen ayoub miss universo palestina
La giovane, 27 anni e studentessa di Psicologia, fu tra le prime 5 di Miss Earth nel 2022

Per la prima volta nella storia, la Palestina porterà una concorrente al concorso di Miss Universo. «Indossare questa fascia è un onore e una responsabilità», ha scritto sui suoi social la modella Nadeen Ayoub allegando le sue prime foto in vista della competizione. «Porta con sé il peso di generazioni, i sogni delle nostre figlie e la forza di una patria che resiste con dignità». La rassegna si terrà in Thailandia durante il mese di novembre. La 27enne, studentessa di Psicologia e residente a Dubai, indosserà un tradizionale abito palestinese.

La partecipazione a Miss Earth e il messaggio per il suo popolo: «Parlo per voi»

E di primati Nadeen Ayoub ne sa qualcosa, dato che fu sempre lei nel 2022 la prima palestinese a prendere parte a Miss Earth. In quel caso, seppur da outsider, riuscì a conquistarsi un posto nei primi cinque. «Questo è per ogni palestinese che si rialza nonostante le difficoltà», continua la sua lettera sui social media. «Per ogni bambino che merita una vita di pace, dignità e possibilità. Cammino con voi. Parlo per voi. Porto la Palestina nel mio cuore e su ogni palcoscenico su cui salgo». Ha poi aggiunto: «Mentre la Palestina soffre, soprattutto a Gaza, porto la voce di un popolo che si rifiuta di essere messo a tacere». La giovane da anni si impegna per sensibilizzare sul collasso totale dei servizi per la salute mentale a Gaza e sulle difficoltà che i bambini devono affrontare crescendo durante il conflitto.

Articoli di CULTURA & SPETTACOLO più letti
1.

Incassi dimezzati, guadagni polverizzati, ma ora i Maneskin torneranno insieme. E nell’avventura da solista Victoria ha stracciato Damiano

2.

Pippo Baudo, il ricordo di Paolo Bonolis e Carlo Conti: «Oggi non sarebbe in grado, lui era per la verità. In tv? Era come Diego Armando Maradona»

3.

Pippo e gli ultimi mesi chiuso in casa. «Pianse quando, dopo i 75 anni, fu messo da parte»

4.

«Ci ha lasciato poco fa…», l’annuncio di Cristina D’Avena che ferma il concerto: la dedica a Pippo Baudo e la reazione del suo pubblico – Il video

5.

L’addio di Beppe Grillo a Pippo Baudo: «Quando vedrai il Supremo, non dirlo anche a lui…». L’amicizia e la lite dopo la cacciata dalla Rai – Il video

leggi anche
mappa E1
ESTERI

Israele approva il piano degli insediamenti che divide in due la Cisgiordania. Il ministro Smotrich: «Così è cancellata l’illusione di due Stati»

Di Stefania Carboni
Renzo Ulivieri aiac
SPORT

«Sospendiamo Israele dalle competizioni internazionali», la richiesta degli allenatori italiani alla Figc: «È un imperativo morale»

Di Giammarco Pio Isoldi
ESTERI

Israele, un milione di persone in piazza contro Netanyahu: «Basta guerra a Gaza, liberi gli ostaggi» – Foto e video

Di Alba Romano
morta palestinese gaza
ATTUALITÀ

Marah non ce l’ha fatta. Morta la 20enne palestinese di Gaza portata in extremis a Pisa

Di Stefania Carboni