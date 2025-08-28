I gestori di Phica.eu si vantano di aver lavorato con Raffaele Cantone, la sparata sull’aiuto alle indagini. Parla il procuratore di Perugia

Dicono di aver aiutato le forze dell'ordine in diverse indagini i gestori del forum di foto e video rubate a donne, famose e non, chiuso dopo l'ondata di polemiche. E citano l'ex pm Antimafia che pare a dir poco sorpreso

Il nome del procuratore di Perugia Raffaele Cantone è finito nel comunicato di chiusura del forum Phica.eu, con cui i gestori hanno annunciato la fine delle attività dopo le polemiche scatenate dalle denunce della creator Anna Madaro. Nel messaggio, firmato genericamente «Lo staff di Phica», si vantavano di aver collaborato con le forze dell’ordine in «casi importanti come quello seguito dal giudice Cantone». Ma quando Fanpage.it ha contattato il magistrato per un commento, la risposta è stata una smentita categorica: «Sono sorpreso, lo sto apprendendo da voi adesso».

La chiusura del forum dopo l’ondata di denunce

Il forum per adulti con materiale preso da social e siti sessualmente esplicito ha chiuso definitivamente dopo l’ondata di denunce partita da quella di Madaro. Da questa mattina, chiunque tenti di raggiungere il sito viene reindirizzato al comunicato ufficiale di chiusura. Nel messaggio, i gestori attribuiscono la responsabilità della chiusura ai «comportamenti tossici» degli utenti che, nonostante i loro presunti tentativi di bloccarli, avrebbero trasformato il forum in «un posto dal quale distanziarsi piuttosto che sentirsi orgogliosi di far parte». Una versione che contrasta nettamente con le denunce di questi giorni.

Le presunte collaborazioni con la magistratura

Nel comunicato di chiusura, i gestori hanno rivendicato di aver sempre vietato «forme di violenza di qualsiasi tipo», «offese verso le donne, linguaggi da branco e atteggiamenti denigratori» oltre alla presenza di «minorenni o contenuti pedopornografici». Soprattutto, si sono vantati di aver collaborato attivamente con le forze dell’ordine italiane e internazionali. È in questo contesto che compare il riferimento a Raffaele Cantone, procuratore della Repubblica a Perugia dal 2020 ed ex pubblico ministero presso la Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli, dove ha seguito le indagini sul clan dei Casalesi dal 1999 al 2007.

La smentita del magistrato: «Non ho idea di chi siano»

Contattato da Fanpage.it, Cantone ha reagito con sorpresa: «Lo sto apprendendo da voi adesso». Il magistrato ha poi smontato completamente le affermazioni del forum: «Chi sono? Il nome del sito non è certamente un nome che hanno potuto utilizzare nei rapporti di collaborazione con l’autorità giudiziaria». «Si firmano come “lo staff”, ma cosa significa? Non dicono nemmeno chi sono», ha aggiunto Cantone, ponendo l’accento sull’anonimato dei gestori. La smentita è stata totale: «Mi chiedo poi in quali tipi di indagini avrebbero potuto collaborare con noi. Io onestamente escludo categoricamente di sapere chi siano. Non ho proprio idea di chi siano e a cosa facciano riferimento in questo messaggio».