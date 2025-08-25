«Per anni mie foto su un sito hard commentate da uomini…». I casi dell’ex X Factor Martina Attili e dell’attrice Anna Madaro dopo lo scandalo «Mia moglie» – Il video

Lo sconforto della cantante: «Avevo già denunciato, ma mi hanno detto che non era abbastanza»

Ci sono anche volti noti nelle foto di donne e ragazze rubate senza il loro consenso condivisi su forum o gruppi online, accompagnati da commenti sessualizzanti e umilianti. Dopo lo scandalo del gruppo Fecebook «Mia Moglie» (ora chiuso), la denuncia arriva dall’attrice Anna Madaro dei Nirkiop e dalla giovnae cantante Martina Attili, entrambe vittime di un forum online che ha diffuso immagini e video tratti dai loro profili social, in alcuni casi corredati di dati personali come l’indirizzo di casa. «Sono finita in un forum per adulti e probabilmente ci sei finita anche tu», scrive Madaro, sul suo profilo Instagram seguito da 66mila persone. L’attrice racconta di aver scoperto per caso nei giorni scorsi di essere stata inserita in oltre tre anni di contenuti caricati senza autorizzazione: foto, video, storie e screenshot di live, accompagnati da commenti «schifosi e pericolosi».

Foto di influencer e non solo

Influencer, ma anche mamme, zie, professioniste e pure minorenni. Secondo quanto riferisce Madaro, il forum contiene materiale di tantissime donne, non solo famose. L’attrice ha riferito di aver fatto denuncia alle autorità e ha invitato tutte le creator e le donne a segnalare il sito dal nome «phica.net» affinché venga chiuso. Il sito in questione ha diverse sezioni dedicate a contenuti per adulti, teoricamente pubblicati con il consenso della persona ritratta. Tuttavia, alcune sezioni erano finite in mano a utenti che diffondevano contenuti in modo illegale. Dopo la denuncia dell’attrice, alcune sezioni del forum, sono state chiuse dall’amministratore del sito, come riferisce Il Messaggero che cita una nota del sito.

L’incubo di Martina Attili

Anche Martina Attili, ex concorrente di X Factor nota soprattutto per la canzone «Cherofobia», ha denunciato lo stesso sito, affermando che vi erano stati diffusi non solo suoi contenuti ma anche informazioni sensibili come l’indirizzo della sua abitazione. In un video su TikTok, la cantante ha raccontato di aver già denunciato in passato il forum, ma senza ottenere risultati: «Erano state diffuse le mie foto anche da minorenne, ma il materiale prodotto mi è stato detto che non era stato considerato sufficiente». Ora, con lo scandalo di questi giorni, la cantante ha deciso di tornare a denunciare pubblicamente quanto subito: «Spero che questa volta sia abbastanza».