Paura a Cinecittà World, guasto sulle montagne russe: 15 persone bloccate a 20 metri d’altezza sulla giostra Altair. Cosa è successo

28 Agosto 2025 - 17:37 Cecilia Dardana
giostra cinecittà
Secondo una prima ricostruzione, il malfunzionamento avrebbe riguardato due vagoni del treno, costretti a fermarsi a metà del percorso. Tra le persone bloccate anche dei minori

Momenti di paura nel primo pomeriggio a Cinecittà World, il parco divertimenti di Castel Romano alle porte di Roma. La giostra Altair, le celebri montagne russe del parco, si è fermata all’improvviso per un guasto tecnico mentre un convoglio si trovava a circa venti metri d’altezza. A bordo c’erano 15 persone, tra cui quattro minori, rimaste bloccate per circa un’ora prima di essere riportate a terra dai soccorritori. L’allarme è scattato intorno alle 14:30, quando il personale del parco ha segnalato l’emergenza alla sala operativa dei vigili del fuoco. Sul posto è arrivata la squadra territoriale di Pomezia con il supporto di un’autoscala e dei tecnici del Nucleo Saf (Speleo Alpino Fluviale), specializzati in interventi in altezza. Sono stati loro a raggiungere il convoglio rimasto sospeso e ad aiutare i passeggeri a scendere in sicurezza.

Il malfunzionamento a due vagoni del treno

Secondo una prima ricostruzione, il malfunzionamento avrebbe riguardato due vagoni del treno, costretti a fermarsi a metà del percorso. Nonostante l’apprensione dei passeggeri, non si sono registrati feriti né malori, solo tanta paura e attimi di tensione per chi si è trovato bloccato nel vuoto in una calda giornata estiva. La giostra è stata immediatamente chiusa per i controlli tecnici, che dovranno stabilire le cause del guasto e verificare le condizioni di sicurezza prima di una riapertura. Il parco, in una nota, ha rassicurato i visitatori: «La sicurezza dei nostri ospiti è la priorità assoluta. L’intervento dei vigili del fuoco è avvenuto in tempi rapidi e tutti i passeggeri sono stati messi in salvo senza conseguenze».

