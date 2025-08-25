Nave da crociera in avaria a poche miglia dall’isola di Ponza: soccorsi e rimorchiatori in azione

Si tratta della "Msc World Europa". A bordo almeno 6mila passeggeri

Una nave da crociera “Msc World Europa” è in avaria a circa 8 miglia nautiche al largo dell’isola di Ponza. Il problema, secondo quanto reso noto dalla Guardia Costiera, si è registrato alle 07.25 di questa mattina quando l’imbarcazione in navigazione da Genova a Napoli con a bordo 8.585 persone (6.496 passeggeri e 2.089 membri di equipaggio), ha comunicato di aver riscontrato un problema di natura elettrica ai motori. La situazione a bordo, secondo quanto riferisce la Guardia Costiera, risulta tranquilla: le condizioni meteomarine sono favorevoli e i servizi essenziali per i passeggeri continuano a essere assicurati dai generatori di bordo.

Al lavoro rimorchiatori, Guardia Costiera e un elicottero

Due rimorchiatori sono al lavoro – partiti rispettivamente dai porti di Gioia Tauro e di Napoli – per assistere l’imbarcazione e condurla successivamente in sicurezza al porto di Napoli. Tecnici specializzati della Compagnia stanno per salire a bordo. In zona sono state inviate due motovedette della Guardia Costiera da Ponza e Napoli, oltre ad un elicottero. Il Centro Secondario di Soccorso Marittimo della Guardia Costiera di Civitavecchia sta seguendo costantemente l’evoluzione della situazione.