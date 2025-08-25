Venezia, turista americana insegue e blocca per i capelli una borseggiatrice: le immagini diventano virali – Il video

La donna, in vacanza con il marito, ha rintracciato tre ragazze sospettate di furto utilizzando la funzione degli AirPods, trattenendo una delle minorenni fino all’arrivo della polizia

Una donna in vacanza a Venezia è riuscita a rintracciare e bloccare una borseggiatrice minorenne dopo che le era stata rubata la borsa contenente passaporto, carte di credito, contanti e un paio di AirPods. La vicenda si è verificata mentre la donna e il marito si dirigevano verso l’Airbnb dove alloggiavano, poco prima di partire per una crociera nel Mediterraneo. Secondo quanto riportato dalla figlia Karis McElroy – molto attiva sui social, che ha raccontato a più riprese la vicenda ai propri follower – tre ragazze avrebbero circondato la madre e sottratto la pochette dal suo zaino. La donna ha immediatamente utilizzato la funzione di tracciamento collegata agli AirPods per reperire le sospettate. Raggiunte le ragazze, ha afferrato una di loro per la coda – come si vede in un video girato da uno dei passanti – e l’ha trattenuta fino all’arrivo della polizia.

Il ritrovamento della borsa

La borsa è stata poi ritrovata. Tutti gli oggetti rubati, compreso il passaporto, sono stati recuperati. Ma la vicenda non finisce qui, la ragazza avrebbe reagito con violenza. Alcuni testimoni infatti, hanno raccontato che la borseggiatrice – non appena ha visto avvicinarsi gli agenti – avrebbe afferrato il proprio cellulare e lo avrebbe usato come un’arma, colpendo ripetutamente la testa della turista che la teneva ferma. Un fendente vicino alla tempia ha aperto una ferita, tanto da richiedere l’intervento del 118. Le due giovani, entrambe minorenni, avrebbero opposto resistenza anche alla polizia locale, che però è riuscita a condurle in caserma.

La versione della figlia della turista americana

«Mia madre e il mio patrigno erano a Venezia per imbarcarsi su una crociera per il Mediterraneo». Inizia così il video “story time” postato dalla figlia della turista. «A quanto pare queste ragazze sono conosciute a Venezia», dice la ragazza . Secondo quanto racconta, la madre avrebbe pregato la giovane di restituirle almeno il passaporto, «del resto non le importava niente». Anche la ragazza conferma la violenza. «Mia mamma aveva una grossa ferita sulla testa, è dovuta andare in ospedale». Nel video, la ragazza fa presente quanto le autorità, i passanti e il proprietario del Bnb si siano dimostrati gentili durante tutta la vicenda.