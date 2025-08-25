Ultime notizie Donald TrumpGazaJannik SinnerTurismoVladimir Putin
ATTUALITÀRapineSocial mediaVenetoVeneziaVideo

Venezia, turista americana insegue e blocca per i capelli una borseggiatrice: le immagini diventano virali – Il video

25 Agosto 2025 - 12:38 Alba Romano
embed
turista tira capelli pickpocket venezia
turista tira capelli pickpocket venezia
La donna, in vacanza con il marito, ha rintracciato tre ragazze sospettate di furto utilizzando la funzione degli AirPods, trattenendo una delle minorenni fino all’arrivo della polizia

Una donna in vacanza a Venezia è riuscita a rintracciare e bloccare una borseggiatrice minorenne dopo che le era stata rubata la borsa contenente passaporto, carte di credito, contanti e un paio di AirPods. La vicenda si è verificata mentre la donna e il marito si dirigevano verso l’Airbnb dove alloggiavano, poco prima di partire per una crociera nel Mediterraneo. Secondo quanto riportato dalla figlia Karis McElroy – molto attiva sui social, che ha raccontato a più riprese la vicenda ai propri follower – tre ragazze avrebbero circondato la madre e sottratto la pochette dal suo zaino. La donna ha immediatamente utilizzato la funzione di tracciamento collegata agli AirPods per reperire le sospettate. Raggiunte le ragazze, ha afferrato una di loro per la coda – come si vede in un video girato da uno dei passanti – e l’ha trattenuta fino all’arrivo della polizia.

@karismcelroy Venice pickpocketers picked the wrong mom to mess with #jet2holiday #foryoupage #pickpocketing #venice ♬ original sound – NYES | Fashion

Il ritrovamento della borsa

La borsa è stata poi ritrovata. Tutti gli oggetti rubati, compreso il passaporto, sono stati recuperati. Ma la vicenda non finisce qui, la ragazza avrebbe reagito con violenza. Alcuni testimoni infatti, hanno raccontato che la borseggiatrice – non appena ha visto avvicinarsi gli agenti – avrebbe afferrato il proprio cellulare e lo avrebbe usato come un’arma, colpendo ripetutamente la testa della turista che la teneva ferma. Un fendente vicino alla tempia ha aperto una ferita, tanto da richiedere l’intervento del 118. Le due giovani, entrambe minorenni, avrebbero opposto resistenza anche alla polizia locale, che però è riuscita a condurle in caserma.

La versione della figlia della turista americana

«Mia madre e il mio patrigno erano a Venezia per imbarcarsi su una crociera per il Mediterraneo». Inizia così il video “story time” postato dalla figlia della turista. «A quanto pare queste ragazze sono conosciute a Venezia», dice la ragazza . Secondo quanto racconta, la madre avrebbe pregato la giovane di restituirle almeno il passaporto, «del resto non le importava niente». Anche la ragazza conferma la violenza. «Mia mamma aveva una grossa ferita sulla testa, è dovuta andare in ospedale». Nel video, la ragazza fa presente quanto le autorità, i passanti e il proprietario del Bnb si siano dimostrati gentili durante tutta la vicenda.

@karismcelroy Replying to @kennedy STORY TIME #pickpocketing #foryoupage ♬ original sound – karis
Articoli di ATTUALITÀ più letti
1.

Garlasco, la procura chiama la super esperta Cattaneo: i test sull’arma e i segni sul corpo di Chiara Poggi. L’avvocato di Sempio: «Così sarà riesumata»

2.

Fingono di buttarsi sotto le auto di passaggio, un ragazzo viene investito davvero: la bravata finisce in ospedale a Brescia

3.

Non trovano il figlio di 3 anni nel b&b, lo ripescano sul fondo della piscina: è gravissimo

4.

Lui voleva portarla a mangiare il sushi, ma quando vede i carabinieri lei si copre la faccia. La scoperta al posto di blocco: «La signora è evasa»

5.

«Luca aveva un testicolo gonfio e Marirosa una ferita alla testa», la madre di uno dei “fidanzatini di Policoro” non crede alla fuga di gas e dopo 37 anni chiede di riaprire le indagini

leggi anche
violenza parco tor tre teste
ATTUALITÀ

Roma, 60enne aggredita e violentata al parco Tor Tre Teste: rapinata del cellulare mentre portava a passeggio il cane

Di Alba Romano
matteo piantedosi dati viminale sbarchi
POLITICA

Dal calo dei furti all’aumento degli omicidi (con femminicidi stabili) fino al boom dei controlli di polizia, cosa dice l’ultimo report del Viminale

Di Sara Menafra
danilo rihai suicida carcere treviso
ATTUALITÀ

Treviso, è morto in ospedale il 17enne che aveva tentato di impiccarsi con i propri jeans in cella. Chi era Danilo Rihai

Di Cecilia Dardana