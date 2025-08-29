Sorteggio Europa e Conference League, le avversarie di Roma, Bologna e Fiorentina: le date verso le finali di Istanbul e Lipsia
Sorteggiate le prime otto avversarie delle italiane per accedere alla fase a eliminazione diretta
Oggi è il girono dei sorteggi di Europa League e Conference League. Tre le squadre interessate: Roma e Bologna per l’Europa e La Fiorentina nella Conference. La formula è sempre quella del girone unico con otto partite da disputare per accedere alla fase a eliminazione diretta. Entrando dalla prima fascia la Roma evita gli accoppiamenti più complicati all’interno dello stesso slot, ma sarà costretta a partite impegnative contro le squadre di fascia inferiore. Evitate le inglesi per i capitolini. Il Bologna entra nella competizione in forza del successo in Coppa Italia: sul suo cammino dovrà affrontare Aston Villa e Salisburgo. Impegno ridotto per la Fiorentina in Conference, che dovrà affrontare solo sei avversarie.
Le avversarie della Roma in Europa League
- Roma-Lille
- Rangers- Roma
- Roma-Viktoria Plzeň
- Celtic-Roma
- Roma-Midtjylland
- Nizza-Roma
- Roma-Stoccarda
- Panathinaikos-Roma
Le avversarie del Bologna in Europa League
- Bologna-Salisburgo
- Aston Villa- Bologna
- Bologna-Celtic
- M. Tel-Aviv-Bologna
- Bologna-Friburgo
- Steaua Bucarest-Bologna
- Bologna-Brann
- Celta Vigo-Bolgona
Le avversarie della Fiorentina in Conference League
- Rapid Vienna-Fiorentina
- Fiorentina-Dyanamo Kiev
- Mainz-Fiorentina
- Fiorentina-AEK Atene
- Fiorentina-Sigma Olomouc
- Lausanne Sport-Fiorentina