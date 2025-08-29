Ultime notizie Champions LeagueDonald TrumpGazaJannik SinnerMostra del Cinema di VeneziaPensioniUS Open
Sorteggio Europa e Conference League, le avversarie di Roma, Bologna e Fiorentina: le date verso le finali di Istanbul e Lipsia

29 Agosto 2025 - 13:52 Giammarco Pio Isoldi
Sorteggiate le prime otto avversarie delle italiane per accedere alla fase a eliminazione diretta

Oggi è il girono dei sorteggi di Europa League e Conference League. Tre le squadre interessate: Roma e Bologna per l’Europa e La Fiorentina nella Conference. La formula è sempre quella del girone unico con otto partite da disputare per accedere alla fase a eliminazione diretta. Entrando dalla prima fascia la Roma evita gli accoppiamenti più complicati all’interno dello stesso slot, ma sarà costretta a partite impegnative contro le squadre di fascia inferiore. Evitate le inglesi per i capitolini. Il Bologna entra nella competizione in forza del successo in Coppa Italia: sul suo cammino dovrà affrontare Aston Villa e Salisburgo. Impegno ridotto per la Fiorentina in Conference, che dovrà affrontare solo sei avversarie.

Le avversarie della Roma in Europa League

  • Roma-Lille
  • Rangers- Roma
  • Roma-Viktoria Plzeň
  • Celtic-Roma
  • Roma-Midtjylland
  • Nizza-Roma
  • Roma-Stoccarda
  • Panathinaikos-Roma

Le avversarie del Bologna in Europa League

  • Bologna-Salisburgo
  • Aston Villa- Bologna
  • Bologna-Celtic
  • M. Tel-Aviv-Bologna
  • Bologna-Friburgo
  • Steaua Bucarest-Bologna
  • Bologna-Brann
  • Celta Vigo-Bolgona

Le avversarie della Fiorentina in Conference League

  • Rapid Vienna-Fiorentina
  • Fiorentina-Dyanamo Kiev
  • Mainz-Fiorentina
  • Fiorentina-AEK Atene
  • Fiorentina-Sigma Olomouc
  • Lausanne Sport-Fiorentina
