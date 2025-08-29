Sorteggio Europa e Conference League, le avversarie di Roma, Bologna e Fiorentina: le date verso le finali di Istanbul e Lipsia

Sorteggiate le prime otto avversarie delle italiane per accedere alla fase a eliminazione diretta

Oggi è il girono dei sorteggi di Europa League e Conference League. Tre le squadre interessate: Roma e Bologna per l’Europa e La Fiorentina nella Conference. La formula è sempre quella del girone unico con otto partite da disputare per accedere alla fase a eliminazione diretta. Entrando dalla prima fascia la Roma evita gli accoppiamenti più complicati all’interno dello stesso slot, ma sarà costretta a partite impegnative contro le squadre di fascia inferiore. Evitate le inglesi per i capitolini. Il Bologna entra nella competizione in forza del successo in Coppa Italia: sul suo cammino dovrà affrontare Aston Villa e Salisburgo. Impegno ridotto per la Fiorentina in Conference, che dovrà affrontare solo sei avversarie.

Le avversarie della Roma in Europa League

Roma-Lille

Rangers- Roma

Roma-Viktoria Plzeň

Celtic-Roma

Roma-Midtjylland

Nizza-Roma

Roma-Stoccarda

Panathinaikos-Roma

Le avversarie del Bologna in Europa League

Bologna-Salisburgo

Aston Villa- Bologna

Bologna-Celtic

M. Tel-Aviv-Bologna

Bologna-Friburgo

Steaua Bucarest-Bologna

Bologna-Brann

Celta Vigo-Bolgona

Le avversarie della Fiorentina in Conference League