Gaza, un milione di sfollati verso Rafah. Bombe intensi su Gaza City: 8 morti, 3 sono bambini

Colpiti anche diversi campi profughi in tutta l'enclave. Dall'Ue, Kaja Kallas: «Siamo troppo divisi per poter colpire Israele con sanzioni»

Sono diverse le persone rimaste uccise e decine quelle ferite durante la prima fase di occupazione di Gaza City. Il principale ospedale della città ha comunicato di aver ricevuto almeno 8 morti, tra cui tre bambini. L’operazione militare, preannunciata da settimane e iniziata ieri pomeriggio con il sostegno di raid aerei e di pesanti fumogeni che hanno provocato diversi malori tra i residenti, mira alla conquista della città, al centro dell’unico corridoio della Striscia finora non sotto il diretto controllo dell’esercito israeliano. Già ieri Al Jazeera raccontava di un esodo di massa dei civili palestinesi, che tentavano di allontanarsi prima di finire sotto il fuoco dell’Idf. Secondo le prime stime, oltre un milione di sfollati sta marciando verso il valico di Rafah, all’estremo sud dell’enclave.

La Striscia sotto attacco: bombe anche sui campi profughi

Le bombe stanno demolendo case ed edifici, gli aerei mirano i quartieri densamente popolati e li colpiscono notte e giorno al fianco di droni. Le forze di occupazione hanno anche circondato il quartiere di Zeitoun, a est di Gaza City. Le operazioni non si sono però interrotte nelle altre aree: bombe sono cadute anche su Jabalia al-Nazla, nel nord della Striscia, e l’Idf ha messo in campo persino «robot dotati di trappole esplosive per distruggere le abitazioni civili». Raid sui campi profughi di Al Nuseirat e Khan Younis ma anche su Rafah, dove gli sfollati sono diretti.

Kaja Kallas e le sanzioni a Israele: «Siamo divisi, così non abbiamo peso»

Intanto dall’Ue continuano ad arrivare le dure condanne di Kaja Kallas, Alto rappresentante per la politica estera di Bruxelles: «Siamo divisi e se non abbiamo una voce unica su questo non abbiamo voce sulla scena globale», ha commentato parlando di ipotetiche sanzioni con cui colpire l’apparato militare ed economico di Tel Aviv. «Non sono molto ottimista, persino la nostra proposta più indulgente non ha raccolto la maggioranza necessaria».