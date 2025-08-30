«Nascere maschi è nella natura, è diventare uomini che è molto complicato»: l’intervento della conduttrice Mediaset diventa virale – Il video

Elena Guarnieri ha introdotto un servizio del Tg5 con un messaggio in cui si rivolge direttamente ai telespettatori e che ha subito fatto il giro dei social

«Nascere maschi è nella natura, è diventare uomini che è molto complicato». Sta facendo il giro di tutti i social l’intervento di Elena Guarnieri, giornalista Mediaset e conduttrice del Tg5, a proposito dei casi relativi al gruppo Facebook Mia Moglie e al sito web Phica.eu, dove migliaia di uomini condividevano foto di donne – in alcuni casi le proprie mogli o compagne – a loro insaputa e si lasciavano andare a commenti sessisti e volgari. Introducendo un servizio del telegiornale dedicato proprio a tutto ciò, Guarnieri ha deciso di rivolgersi direttamente ai telespettatori e offrire una propria riflessione: «Ci viene da chiedere se chi pubblica certe foto oscene, certi commenti a dir poco volgari e sessisti, pensa al fatto che quella roba possa finire nella mani di un figlio, magari di un adolescente, magari come è capitato anche a qualcuna di noi».

La solidarietà femminile

Con lo sguardo fisso in camera, la giornalista di Mediaset continua: «Ci viene anche da chiedere come sia possibile che siano proprio i fidanzati, i mariti, a usare il corpo delle proprie compagne, dandolo letteralmente in pasto a certi siti scabrosi. Ovviamente, noi donne giornaliste, noi donne dello spettacolo, donne delle istituzioni, abbiamo sempre un modo per difenderci, ma non è così per tutte le donne, che possono anche non reggere alla vergogna di vedersi denudate, di sentirsi abusate verbalmente, ed è a loro che noi dobbiamo pensare».

Nascere maschi e diventare uomini

«Nascere maschi è nella natura», aggiunge poi Guarnieri in uno degli spezzoni più condivisi sui social, «è diventare uomini che è molto complicato, molto difficile e questo riguarda davvero tutti: noi genitori, la scuola, le istituzioni, siamo tutti coinvolti». Secondo la giornalista, il problema non nasce solo su quei siti o gruppi Facebook. «Ricordo un “giornalista” (non gli farò pubblicità) scrivere di me una frase immonda e un “simpatico” trapper appellarmi con una frase irripetibile. E anche oggi leggo commenti del tipo: “proprio lei, chissà con Berlusconi”. Cervelli piccoli non evolveranno mai. Per fortuna, a fronte di pochi omuncoli, ci sono tanti uomini veri», conclude la conduttrice.