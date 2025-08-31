Zelensky: Omicidio Parubij accuratamente pianificato – Il video

(Agenzia Vista) Kiev, 31 agosto 2025 “Le forze dell’ordine – il Ministro dell’Interno e il procuratore generale – stanno riferendo regolarmente. Stanno indagando sulle circostanze dell’omicidio di Andrij Parubij. Vengono utilizzate molte risorse – tutte quelle necessarie. Purtroppo il crimine è stato attentamente pianificato. Ma si sta facendo tutto il possibile per risolverlo”, lo ha detto il Presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un discorso sui social. Telegram Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev