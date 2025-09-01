Schlein: Subito sanzioni per Israele. Governo Meloni ci mette dalla parte sbagliata della Storia – Il video

(Agenzia Vista) Portoferraio, 31 agosto 2025 “Continua l'operazione criminale di occupazione di Gaza da parte di Israele. Servono sanzioni per il governo di Netanyahu e i suoi Ministri, serve immediatamente aprire a tutti gli aiuti umanitari necessari alla popolazione palestinese, interrompere gli accordi che intercorrono tra lui e Israele e anche tra il nostro governo e Israele sulla collaborazione militare. E torniamo a chiedere con forza il riconoscimento dello Stato di Palestina". Così la leader del Pd Elly Schlein, arrivando questa sera alla Festa dell'Unità a Portoferraio. Pd Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev