Catania, 33enne partorisce e sostiene l’esame in ospedale. La commissione va da lei per farle superare la prova

L'incredibile soluzione dell'Università Kore in collaborazione con l'ospedale San Marco. Il primario: «Abbiamo sostenuto l'esame nella mia stanza. Avevo le lacrime agli occhi»

Laura Laganga Senzio, 33 anni, è diventata mamma di Raffaele e pochi giorni dopo è riuscita a sostenere la prova per l’accesso al corso di specializzazione per insegnanti di sostegno. Lo ha fatto, ricostruisce il quotidiano La Sicilia, nella stanza del primario di ginecologia dell’ospedale San Marco di Catania, perché la commissione, per farle sostenere l’esame, si è precipitata da lei.

I professori del dipartimento di Studi classici, Linguistici e della Formazione, diretto da Marinella Muscarà, dell’Università Kore, si sono mostrati disponibili alla trasferta. «Due giorni dopo il parto – ha raccontato la neomamma alla testata – è arrivato il primario per il giro di visite; pensavo mi dicesse qualcosa sulle mie condizioni, invece, mi ha annunciato che l’indomani avrei avuto la possibilità di sostenere l’esame. La mia prima reazione è stata il pianto, non potevo crederci. L’indomani sono andata nella stanza del primario e, con tranquillità, ho risposto alle domande. Aspetto la graduatoria. Incrociamo le dita».

Il primario: «Avevo le lacrime agli occhi»

«La difficoltà la felicità è stata doppia per questa ragazza che ha avuto un parto difficile, – ha dichiarato lo Nino Rapisarda, primario di Ginecologia dell’ospedale San Marco di Catania. – Abbiamo sostenuto l’esame nella mia stanza. Avevo le lacrime agli occhi: abbiamo concretizzato con i fatti cosa significa applicare la parità di genere. Se non avesse sostenuto l’esame la giovane avrebbe saltato questa sessione e sarebbe stato ingiusto».

La soluzione: un decreto speciale dal rettore

Laura aveva avvisato l’ateneo dell’imminente parto. Ma davanti alla difficoltà riporta La Sicilia l’Università Kore si è subito mossa organizzando la prova in ospedale. La struttura, tra l’altro, collabora con l’ateneo. Come è stato possibile? Paolo Scollo, ginecologo e rettore ha fatto uno speciale decreto per permettere a una sottocommissione lo svolgimento della prova in corsia. Il tutto con la collaborazione determinante del direttore generale dell’azienda San Marco, Gaetano Sirna, e del direttore sanitario, Antonio Lazzara.

