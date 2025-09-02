Ultime notizie Donald TrumpGazaMostra del Cinema di VeneziaUcrainaUS Open
Emilio Fede ricoverato in condizioni critiche. La figlia Sveva: «Continua a lottare come un leone»

02 Settembre 2025 - 14:53 Stefania Carboni
L'ex giornalista Mediaset ha 94 anni. Si trova nella rsa San Felice a Segrate da mesi, ma nelle ultime ore la situazione sarebbe peggiorata

Sono ore di preoccupazione per Emilio Fede storico volto del giornalismo televisivo italiano, le cui condizioni di salute si sarebbero aggravate nelle ultime ore. Fede, 94 anni è ricoverato da mesi presso la Residenza San Felice di Segrate, in provincia di Milano. Secondo quanto riporta Repubblica l’ex direttore tg è circondato in queste ore dalla sua famiglia, presente sul posto. «Papà è in condizioni critiche, purtroppo», ha confermato al Corriere della Sera la figlia del giornalista, Sveva. «Continua a lottare come un leone. È un guerriero», aggiunge.

Una vita per il giornalismo televisivo

Nato il 24 giugno 1931 a Barcellona Pozzo di Gotto, in provincia di Messina, Emilio Fede ha diretto il Tg1, poi ha fondato Studio Aperto nel 1991 e ha guidato per 20 anni il Tg4. Coinvolto nel processo Ruby-bis, da anni è oramai lontano dal piccolo schermo.

